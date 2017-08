07.08.2017

Rewe-City öffnet am 23. August : Endlich wieder Einkaufen im Kirchsteigfeld

Nachdem die Eröffnung des Marktes im Kirchsteigfeld immer wieder verschoben wurde, hat die Rewe-Handelskette nun den Eröffnungstermin einer Rewe-City-Filiale bekannt gegeben.

Potsdam - Das Kirchsteigfeld hat ab dem 23. August wieder einen Supermarkt: Wie eine Sprecherin der Rewe-Handelsgruppe am Montag mitteilte, eröffnet eine Rewe-City-Filiale mit Vollsortiment in der Anni-von-Gottberg-Straße. „Den Schwerpunkt legen wir auf frische Lebensmittel, zum Beispiel mit unserer großen Obst- und Gemüseauswahl und der Salatbar“, sagte Marktleiterin Diana Klemm. Der Markt soll Montag bis Freitag von 7 bis 22 Uhr geöffnet haben.

Das Kirchsteigfeld und die lange Suche nach einem neuen Supermakt

Die Lebensmittelkette Kaiser’s hatte seine Filiale auf dem Kirchsteigfeld Ende 2015 geschlossen. Seither stand die Fläche im Verkaufsbereich leer, einen andere Supermarkt gab es in dem Stadtteil nicht. Die nächsten Einkaufsmöglichkeiten für die Anwohner lagen bislang nördlich des Kirchsteigfeldes, Richtung Stern-Center.

Im Juni 2016 hatte die Stadt Potsdam in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass Rewe auf rund 1000 Quadratmetern Fläche einen Supermarkt mit Vollsortiment öffnen will. Als Termin wurde zunächst noch 2016 anvisiert. Seither wurde die Eröffnung immer wieder verschoben. Die Bekanntgabe des Eröffnungstermins beendet das wochenlange Rätselraten um die Frage, wann die Bewohner des 5000-Einwohner-Viertels wieder in der Nachbarschaft einkaufen können.