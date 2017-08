Stadtgarten bei Sanssouci bleibt erhalten Stadt verkauft Teilfläche

für neues Gartenlokal

Innenstadt - Als „Immobilienangebot des Monats“ wird derzeit ein Grundstück in der Schopenhauerstraße 22 auf der Homepage des Polo Immobilienvertriebs angepriesen. Auf der stadteigenen Fläche in der Nähe des Park Sanssouci, gegenüber des Obelisken, ist derzeit ein Stadtgarten samt Spielgeräten eingerichtet.

Die Immobilienfirma Polo, eine Tochter der kommunalen Pro Potsdam, bietet das Grundstück mit gut 1300 Quadratmetern für mindestens 260 000 Euro an. Bis Ende August können sich Interessenten melden, der Meistbietende kommt zum Zug. Entstehen soll hier laut Exposé ein gastronomisches Angebot. Dort heißt es, es werde vom neuen Besitzer erwartet, dass er „ein Gartenlokal innerhalb von zwei Jahren errichtet und im Anschluss betreibt“.

Aber, so erklärt Stadtsprecher Markus Klier, durch den Verkauf und das neue Lokal drohe nicht die komplette Abschaffung des beliebten Stadtgartens. Laut Ausschreibung umfasst das zum Verkauf stehende Grundstück nur einen Teilbereich des Areals in Bestlage. Es geht um die nördlich gelegene Fläche, angrenzend an die Villa Arnim, ehemals Sitz des Potsdamer Industrieclubs, auf der einen und den Nachbau der Villa Persius an der Ecke Hegelallee/Schopenhauerstraße auf der anderen Seite. „Es wird nur ein Drittel der Fläche verkauft, dort soll Gastronomie entstehen. Der größte Teil des Stadtgartens kann aber erhalten bleiben“, sagte Sprecher Klier den PNN.

Ziel der Ausschreibung sei es, die Gegend zu beleben, die schließlich auf dem Weg nach Sanssouci liege. Das solle aber möglichst im Einklang mit dem Stadtgarten geschehen. Auf dem Gelände, das verkauft werden soll, befänden sich derzeit neben dem Stadtgarten noch einige Garagen und ein Trafohaus.

Der Stadtgarten wurde erst vor zwei Jahren angelegt, zunächst einmal provisorisch, nachdem ein dort vorher betriebener Fahrradladen abgerissen worden war. In der DDR-Zeit hatte sich in dem Gebäude des Radgeschäfts ein Intershop befunden.

Der Garten wurde von der Stadt gemeinsam mit engagierten Potsdamern eingerichtet. Neben Beeten, Blumenkübeln und einem kleinen Hügel gibt es mehrere Bänke und ein Beachvolleyballfeld. Im Frühjahr 2016 war das Angebot durch die Stadt durch Spielgeräte wie Schaukeln und eine Balancierstange ergänzt worden. Wenn der nördliche Teil des Geländes einen Käufer findet, sollen die Hobbygärtner, Besucher und Touristen dort also innerhalb der nächsten zwei Jahre schon in einem neuen Lokal einkehren können. sca