05.08.2017

von Steffi Pyanoe

Mehr lesen, weniger schleppen

In der Stadt- und Landesbibliothek kann man sich nicht nur eBooks, sondern auch Lesegeräte ausleihen. Jeden Dienstag gibt es eine digitale Sprechstunde

Endlich hat man Zeit zum Lesen im Urlaub – und dann ist der Koffer zu klein oder viel zu schwer mit all den dicken Büchern, die man seit Monaten schon für die Auszeit gesammelt hat. Die Stadt- und Landesbibliothek hat das Problem erkannt. Angemeldete Nutzer der Bibliothek können sich dort für die Ferien einen eBook-Reader ausleihen. 15 Geräte der Marke Tolino hat die Bibliothek im Bestand, die in der Hauptbibliothek am Platz der Einheit als auch in den Zweigstellen Am Stern, Johannes-Kepler-Platz 1, und in Waldstadt, Saarmunder Straße 44, ausgeliehen werden können. Dazu kommen 13 000 Buchtitel.

Wer noch keine Erfahrung mit einem elektronischen Lesegerät hat, kann sich darüber in der digitalen Sprechstunde informieren, die jeden Dienstag von 15 bis 16.30 Uhr in der Lernwerkstatt der Hauptbibliothek stattfindet. Ebenso können individuelle Beratungstermine vereinbart werden.

Dabei werden praktische Fragen rund um das Gerät beantwortet, wie man es in Betrieb nimmt, wie man Bücher darauf lädt, wie man ältere Modelle aktualisiert. Auch kann man sich vor einem Erwerb grundsätzlich zu verschiedenen eBook-Reader-Modellen informieren.

Der Service werde sehr gut von den Nutzern angenommen, heißt es von der Bibliothek. Deshalb werden die Geräte auch nur für einen Zeitraum von drei Wochen am Stück verliehen. Auch die Leselizenzen für die ausgeliehen Bücher erlöschen automatisch nach drei Wochen – es können folglich auch keine Mahngebühren entstehen. Verlängern beziehungsweise neu ausleihen funktioniert online weltweit, sofern keine andere Bestellung vorliegt. Wer länger als drei Wochen verreist, sollte Fragen zum Rückgabeprozedere des Geräts individuell mit der Bibliothek klären. Bis zu zehn Bücher kann jeder Nutzer gleichzeitig ausleihen. Auch Hörbücher lassen sich in der Bibliothek kostenlos auf das eigene Smartphone oder Tablet laden. Steffi Pyanoe

Mehr Information zur eBook-Reader-Ausleihe auf der Internetseite der Bibliothek, www.bibliothek.potsdam.de, oder per Telefon: (0331)289-6666.

Die Öffnungszeiten der Hauptbibliothek Am Kanal 47 lauten: Montag 15 bis 19 Uhr, Dienstag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr. Die wöchentliche digitale Lernwerkstatt findet Dienstag von 15 bis 16.30 statt.