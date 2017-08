WOCHENENDTIPPS

Bild vergößern Genussvoll. Im Kloster Neuzelle wird zum Operndinner geladen. Foto: Patrick Pleul/dpa

Oper und Oldtimer, ein russischer Revolutionär und eine heiße Liebe

Oper oder was? Mit einem festlichen Liederabend beginnt am Samstag das Oper-Oder-Spree-Festival, bei dem internationale Künstler auf der Burg Beeskow Opernproduktionen erarbeiten. Ab 20 Uhr findet im Schützenhaus Beeskow ein Liederabend statt, 16 Euro kostet der Eintritt. Im Kloster Neuzelle findet ebenfalls Samstag ab 20 Uhr ein exklusives Operndinner statt: Zum leichten vier-Gänge-Menü wird die Oper „Orpheus in der Unterwelt“ von Jacques Offenbach aufgeführt, 48 Euro kostet die Karte. Mehr Info auf www.operoderspree.de

Schrauben und Lenin. Wer in den Ferien mit Opa am historischen Moped basteln will, freut sich über den Teilemarkt in der Bücherstadt Wünsdorf. Samstag ab 9 Uhr findet Am Bücherstall in der Gutenbergstr. 5 in 15806 Zossen das EMW-/ Simson-/ AWO-Treffen mit Teilemarkt statt. Auch Trödler sind willkommen. Information und kurzfristige Anmeldung unter Tel. 0170 / 779 70 83. Am Sonntag um 10 Uhr startet in Wünsdorf die militärgeschichtliche Wanderung „Rund um Lenin“. Treffpunkt ist die Hauptallee, Straße nach Töpchin, Haupteingang vom Haus der Offiziere. Bei der Wanderung geht es durch die bis heute „Verbotene Stadt“, vorbei an Lenindenkmal, Militärturnanstalt, Panzerkaserne, Infanterieschießschule, Burlakow-Villa, Schwimmbad, Diarama und dem Haus der Offiziere. Alle Infos dazu auf www.buecherstadt.com

Oldtimer gucken. Noch mehr schickes Blech gibts am Samstag von 10 bis 16 Uhr beim 14. Oldtimertreffen in Mittenwalde zu besichtigen. Anfahrt: Am Salzmarkt, 15749 Mittenwalde. Der Eintritt ist frei, ob man nun mit oder ohne Oldtimer kommt. Historische oder zumindest stilechte Kostümierung ist willkommen.

Das ewige Geschlechterspiel. „Das wahre Leben ist doch anders!“ heißt eine Liebeskomödie nach Anton Tschechow, die Cornelia Gutermann-Bauer charmant und spritzig in Doppelrollen vorträgt: als die wohlhabende Witwe und als der Fremde, der eines Tages vor der Tür steht und eine offene Forderung präsentiert. Die Aufführung am Samstag um 18.30 Uhr findet im Innenhof statt, bei Regen im Jagdzeugmagazin. Anfahrt Hüttenweg 100 (am Grunewaldsee), 14193 Berlin. 15 Euro, ermäßigt 12 Euro kostet der Eintritt inklusive Schlossbesichtigung.

Für Sternegucker. Im Volkspark kann man Freitag und Samstag ein wahres Sternengewitter bei der Feuerwerkersinfonie erleben. Im Uraniaplanetarium in der Gutenbergstraße 71/72 wird am Samstag ab 14 Uhr das Kleine 1x1 der Sterne für Kinder erklärt, am Sonntag geht es um 14 Uhr auf eine Reise durch das Sonnensystem und um 16 Uhr wird das „Geheimnis Dunkle Materie“ gelöst. Der Eintritt kostet 4 bis 5,50 Euro.

Kafka im Garten. Milena Jesenská ist eine emanzipierte Frau. Sie will die Texte von Franz Kafka ins Tschechische übersetzen und nimmt Kontakt zu ihm auf. Eine leidenschaftliche Korrespondenz entsteht und dann treffen sich die beiden. „Feuer an bloßer Haut – Franz Kafka & Milena Jesenská“ ist eine außergewöhnliche Liebesgeschichte, vorgetragen von Johanna-Julia Spitzer und Michael Günther in der Reihe „Im Garten vorgelesen“, dieses Mal auf dem Winzerberg. Beginn ist am Samstag um 16 Uhr, die Karten kosten 13 Euro, ermäßigt 10 Euro.

Zum Ausklang. Blues und Folk von der Iris Gleichen Band gibt’s am Sonntagabend ab 18 Uhr auf dem Restaurantschiff John Barnett in der Schiffbauergasse, der Eintritt ist frei.spy