POLIZEIBERICHT

Hitlergruß gezeigt und randaliert

Innenstadt - Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt gegen einen Mann, der am Mittwochabend an der Straßenbahnhaltestelle Am Alten Markt den Hitlergruß gezeigt und randaliert haben soll. Ein Zeuge hatte die Polizei gegen 19.15 Uhr alarmiert. Dank der präzisen Personenbeschreibung konnten die Beamten den 44-jährigen Tatverdächtigen, der leicht alkoholisiert war, am Hauptbahnhof stellen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Motorradfahrer schwer verletzt

Neu Fahrland - Bei einem Unfall in Neu Fahrland ist am Mittwochabend ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Berlin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 35-jähriger Potsdamer Seat-Fahrer den Motorradfahrer offenbar beim Linksabbiegen von der B2 in die Gellertstraße. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, es kam zum Zusammenstoß. Der 23-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Schlägerei unter Brüdern

Potsdam-West - Wegen eines gewaltsamen Streits zwischen zwei Brüdern ist die Polizei am späten Mittwochnachmittag in ein Mehrfamilienhaus in Potsdam-West gerufen worden. Wie sich herausstellte, hatte ein 26-Jähriger seinem 23-jährigen Bruder mit einem Messer an der Hand leicht verletzt. Zuvor hatte er in der Wohnung sämtliche Möbel zerschlagen. Der Mann wurde von den Polizisten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Er erhielt ein vorübergehendes Verbot, die Wohnung wieder zu betreten. Eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde aufgenommen.

Betrunken Auto gefahren

Bornim - Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am späten Mittwochabend in der Hugstraße in Bornim gestoppt. Der 62-jährige Mercedes-Fahrer pustete sich bei der Kontrolle auf 1,39 Promille. Er hatte zudem keinen Führerschein dabei. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Seat Ibiza gestohlen

Groß Glienicke - Einen braunen Seat Ibiza haben Diebe in der Nacht auf Donnerstag in Groß Glienicke gestohlen. Der Wagen mit dem Kennzeichen P-CC 714 war in der Ulrich-Steinhauer-Straße abgestellt, der Halter bemerkte den Diebstahl am Donnerstagmorgen um 6.15 Uhr. Die Kriminalpolizei ermittelt. PNN