NACHRICHTEN

Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Groß Glienicke - Erneut gab es am Dienstagabend auf der B2 zwischen Groß Glienicke und Krampnitz einen Unfall. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stieß ein 28-jähriger Radfahrer gegen 18.26 Uhr mit einem Auto zusammen und stürzte. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizeidirektion Potsdam-West überholte der 70-jährige Autofahrer den Radler, als dieser ohne Ankündigung ausscherte. Erst am Sonntag hatte es auf der gleichen Strecke einen Unfall zwischen einem Moped und einem Pkw mit einen Schwerverletzten gegeben. Auch früher hatte es dort schon schwere Zusammenstöße gegeben. sca

Buchhandlungen ausgezeichnet

Hannover/Potsdam - Zwei Potsdamer Buchhandlungen werden mit dem diesjährigen Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet. Sowohl die Buchhandlung Viktoriagarten in der Geschwister- Scholl-Straße 10 als auch die Script Buchhandlung in der Rudolf-Breitscheid- Straße 51 sind in der Runde der deutschlandweit 117 Preisträger, wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am gestrigen Mittwoch mitteilte. Ob die Buchhandlungen zu dem Preis eine Prämie in Höhe von 7000 Euro, 15 000 Euro oder 25 000 Euro bekommen, wird bei der Preisverleihung am 31. August in Hannover bekannt gegeben. Insgesamt hatten sich den Angaben zufolge 502 Buchhandlungen für die Auszeichnung beworben. Eine siebenköpfige Jury unter Vorsitz der Kulturjournalistin Iris Radisch entscheidet über die Preisträger. Der Preis wird seit 2015 jährlich von der Kulturstaatsministerin vergebenen, Partner sind die Kurt Wolff Stiftung zur Förderung einer vielfältigen Verlags- und Literaturszene und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. In den vergangenen zwei Jahren war jeweils der Literaturladen Wist in der Brandenburger Straße, Ecke Dortustraße, unter den Preisträgern. jaha