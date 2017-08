03.08.2017

von Holger Catenhusen Drucken

Marcus Krause bleibt Golmer Ortsvorsteher Abwahlantrag zurückgezogen

von Holger Catenhusen

Golm - Der Ortsvorsteher von Golm, Marcus Krause (SPD), bleibt weiterhin im Amt. Bei der Sitzung des Ortsbeirats am Dienstagabend zogen die Mitglieder des Gremiums, die den Antrag auf Abwahl gestellt hatten, diesen zurück. Krause war wegen angeblich mangelnder Leistungen in die Kritik geraten. Anfang Juli stellten Saskia Ludwig (CDU), Sylvia Frenzel (Bürgerbündnis), Wolf-Dieter Philipp (Linke) und Anke Hanf (SPD) einen gemeinsamen Abwahlantrag. Statt Hanf sitzt seit diesem Monat allerdings Ulrich Buller für die SPD im Ortsbeirat.

Konkret zog Frenzel den Abwahlantrag zurück, nachdem Krause selbst beantragt hatte, ohne öffentliche Aussprache abzustimmen. Später erklärte er, eine solche Aussprache habe es intern schon gegeben. Für die Antragsteller war das Vorgehen Krauses Grund genug, einen Rückzieher zu machen. Vorausgegangen war in aufgeladener Stimmung eine kurze Debatte, insbesondere zu Verfahrensfragen und zur Protokollierung. So hatte Frenzel verlangt, ein Wortprotokoll der Diskussion zu fertigen. Nachdem Krause darauf hinwies, dass dies für die anwesende Protokollantin eine Zumutung sei, ließ Frenzel ihr Ansinnen fallen. Ludwig beklagte einen in den vergangenen Monaten eingetretenen Vertrauensverlust im Verhältnis zwischen Krause und dem übrigen Ortsbeirat, wobei sie dem Ortsvorsteher die Verantwortung zuwies. Sowohl Ludwig als auch Frenzel kritisierten, dass Krause sich keiner öffentlichen Aussprache stelle. „Ich finde das ehrlich gesagt unglaublich“, erklärte Ludwig.

Wolf-Dieter Philipp, einer der Unterzeichner des Abwahlantrages, warf Frenzel nach dem Ende der Sitzung mangelnde Fairness gegenüber Krause vor. Er, so Philipp, plädiere nur für eine nichtöffentliche Aussprache mit Krause, nicht jedoch für eine öffentliche Diskussion. Frenzel wiederum erklärte auf PNN-Nachfrage, ihr sei es gerade darum gegangen, in der Ortsbeiratssitzung eine Aussprache zu erreichen. Die Abwahl selbst habe aus ihrer Sicht gar nicht im Vordergrund gestanden. Kurios mutete auch in dieser Sitzung die seit Langem zwischen Ludwig und Krause gepflegte Art der Konversation an: Während die CDU-Frau den Ortsvorsteher mit „Marcus“ ansprach – in früheren Zeiten hörte man bisweilen gar ein „lieber Marcus“ –, blieb der Ortsvorsteher auch diesmal beim förmlichen „Frau Dr. Ludwig“.

Ob ein erneuter Anlauf zur Abwahl gestartet wird, blieb offen. Frenzel äußerte gegenüber den PNN, sie befürchte, dass es ein „Weiter-wie-Bisher“ geben werde. Dann werde man einen erneuten Abwahlantrag stellen müssen. Krause, der gesundheitliche und private Probleme gehabt haben soll, sagte, es gehe nun darum, zur sachorientierten Arbeit zurückzufinden. „Wir müssen in Klausur gehen“, erklärte der Ortsvorsteher.

Ein erster Anlauf zur Abwahl von Krause war Mitte Juli gescheitert, weil der Ortsbeirat nicht beschlussfähig war. Nur zwei der fünf Mitglieder des Gremiums waren damals zur Sitzung erschienen. Krause ist seit drei Jahren Ortsvorsteher von Golm. Holger Catenhusen