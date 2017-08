01.08.2017

Stromausfall im Zentrum und im Norden von Potsdam : Bahnhof, Bornstedter Feld und Nauener Vorstadt ohne Strom

Plötzlich wurde es dunkel: In weiten Teilen der Stadt ist am Dienstagabend zwischen 21.18 und 21.32 Uhr der Strom ausgefallen. Gründe sind noch nicht bekannt.

Potsdam - In weiten Teilen der Stadt Potsdam ist am Dienstagabend zwischen 21.18 Uhr und 21.32 Uhr der Strom ausgefallen. Potsdamer berichteten beim Kurznachrichtendienst Twitter über Ausfälle von bis zu zehn Minuten etwa im Bornstedter Feld.

@PNN_de von ca 21:15 bis 21:25 gab es im Bornstedter Feld einen Stromausfall. Inzwischen fließt es wieder. — Mathias Schindler (@presroi) 1. August 2017

Unklar ist, welches Ausmaß der Stromausfall hatte - bekannt ist bislang, dass die Innenstadt rund um den Hauptbahnhof, die Nauener Vorstadt, der Stadtteil Am Stern und das gesamte Bornstedter Feld betroffen waren. Ein Sprecher der Stadtwerke Potsdam konnte zunächst nicht sagen, was die Ursache für den Ausfall ist - die Suche danach laufe noch. Um 21.32 Uhr sei die Versorgung jedoch in allen Stadtteilen wiederhergestellt gewesen, man habe zwischen Umspannwerken umgeschaltet, so der Sprecher.

Stromausfall dauerte von 21:18 und 21.32 Uhr. Ursachensuche läuft noch. Vorrang hatte zunächst Wiederherstellung der Versorgung. — Stadtwerke Potsdam (@SWP_Potsdam) 1. August 2017

Betroffen waren auch Internet- und TV-Netze sowie die DSL-Leitungen - oftmals funktionierte nur noch das Mobilfunknetz. Oftmals dauerte der Ausfall der Internetverbindungen über DSL und Kabel länger als der Stromausfall. Am Stern seien TV und Internet auch um 22.05 Uhr noch nicht wieder funktionstüchtig, meldete eine Potsdamerin bei Twitter.

