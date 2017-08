01.08.2017

Ortsbeirat in Golm hat getagt : Ortsvorsteher in Golm bleibt im Amt

Haus an Haus. In Golm leben viele junge Familien, der Ortsteil wächst.

Es war der zweite Anlauf zur Abwahl des Golmer Ortsvorstehers Marcus Krause (SPD). Doch seine Gegner machten am Dienstagabend einen Rückzieher.

Potsdam - Der Ortsvorsteher von Golm, Marcus Krause (SPD), bleibt weiterhin im Amt. Bei der Sitzung des Ortsbeirats am Dienstagabend zogen die Mitglieder des Gremiums, die den Antrag auf Abwahl gestellt hatten, diesen schlussendlich zurück. Krause war wegen angeblicher mangelnder Leistungen in die Kritik geraten, Anfang Juli stellten Saskia Ludwig (CDU), Sylvia Frenzel (Bürgerbündnis), Wolf-Dieter Philipp (Linke) und Anke Hanf (SPD) einen gemeinsamen Abwahlantrag. Für diesen gab es am Dienstagabend offenbar keine Mehrheit mehr. Statt Hanf sitzt jetzt Ulrich Buller für die SPD im Ortsbeirat, Philipp äußerte sich nach Schluss der Sitzung kritisch zum Abwahlbegehren.

Konkret zog Frenzel den Abwahlantrag jedoch zurück, nachdem Krause selbst beantragt hatte, ohne öffentliche Aussprache abzustimmen. Später erklärte er, diese Aussprache habe es intern schon gegeben. Für die Antragsteller war das Vorgehen Krauses Grund genug, einen Rückzieher zu machen. Ob es einen erneuten Abwahlantrag geben wird, blieb offen. Krause, der gesundheitliche und private Probleme gehabt haben soll, sagte, es gehe nun darum, zur sachorientierten Arbeit zurückzufinden. "Wir müssen in Klausur gehen", sagte er.