25.07.2017

Das Ehrenamt als größtes Pfund

In der evangelischen Kirchengemeinde Eiche bereitet eine ökumenische Frauengruppe alljährlich den Gottesdienst zum Weltgebetstag vor

Wer hinter dem Neuen Palais und den Communs mit dem Fahrrad auf der Lindenallee nach Westen in Richtung Golm fährt, dem zeigt sich Potsdam von seiner ländlichen Seite: Rechts der mehrreihigen Allee liegt ein Feld. Und dahinter erhebt sich sanft aufragend, gesäumt von Bäumen, eine dörflich wirkende Ansiedlung.

Fast erscheint der Blick über das Feld herüber auf die Ansiedlung wie gemalt. Einzig ein recht massiv wirkender moderner Bau stört das Bild ein wenig. Zwischen all den Bäumen und Häusern hinterm Feld ragt schlank heraus ein Kirchturm. Er gehört zum evangelischen Gotteshaus des Potsdamer Ortsteils Eiche und verleiht der ländlich wirkenden Idylle gewissermaßen das i-Tüpfelchen.

Fährt der Radler in die Richtung des Kirchturms von der Lindenallee aus über einen Weg durch das Feld, so gelangt er in wenigen Minuten zu dem Kirchlein. Seine Besucher empfängt der Sakralbau mit einem Psalmwort: „Gehet zu seinen Thoren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben.“ Dieser Satz aus dem 100. Psalm steht in güldenen Lettern über dem Portal der Kirche.

Nach wenigen Schritten im Innern des Gotteshauses findet sich der Besucher im kreisrunden Hauptteil der Kirche. Auffällig sind die aus Fliesen gestalteten Blumenmuster im Fußboden. Die hellen Säulen im Kirchraum erweisen sich bei näherer Betrachtung als hölzern. Und wer seine Augen nach oben zur runden Empore richtet, wird mit dem Anblick eines imposanten Orgelprospekts belohnt. Die sichtbaren Metallpfeifen tragen eine bunte Bemalung.

Älter als die Kirche selbst ist eine um 1500 gegossene Bronzeglocke, die heute ungenutzt auf dem Steinfußboden in der Kirche steht. Den Altar des Gotteshauses ziert eine verkleinerte Kopie der Abendmahlsszene nach Leonardo da Vinci. Geschaffen wurde das Gemälde im frühen 19. Jahrhundert von Egidius Mengelberg aus Köln – „eine wertvolle Arbeit“, heißt es auf der Website der Kirchengemeinde über das Bild.

Doch wertvoll für das Leben einer Kirchengemeinde sind freilich in erster Linie die Menschen, die sich ihr zugehörig fühlen – Gläubige, die einen Kirchenraum wie diesen erst lebendig werden lassen. „Unser Pfund in Eiche sind die Ehrenamtlichen“, sagt Gemeindepfarrer Friedhelm Wizisla. Jedes elfte Mitglied der Gemeinde bringe sich mit ehrenamtlicher Arbeit ein. Als Beispiel nennt der Geistliche die Besuche bei Kranken, das Orgelspielen, die Reinigung der Kirche sowie das Singen im Chor – oder die Mitwirkung in der ökumenischen Frauengruppe, die sich in Eiche trifft.

Hier engagiert sich Sibylle Ganz-Laschewsky. Im Jahre 2013 habe sich die Gruppe gegründet, erzählt die Protestantin. Frauen aus verschiedenen evangelischen Gemeinden, aber auch Katholiken und Baptisten gehörten dazu. Einmal im Monat kommen die Frauen im Bürgertreff von Eiche zusammen. Ungefähr fünf bis zwölf Personen seien sie an einem solchen Abend, sagt Ganz-Laschewsky. „Es ist keine feste Gruppe – wir nehmen jederzeit Neue auf, die sich dafür interessieren.“

Bei den Treffen werden Themen rund um den Glauben besprochen, zum Beispiel habe man sich bei einem dieser Zusammenkünfte zu der Frage ausgetauscht: „Was macht für dich einen Sonntag aus?“, berichtet Ganz-Laschewsky. „Wir treffen uns, um uns über unseren Glauben auszutauschen. Damit ist das natürlich auch eine Glaubensstärkung.“ In dieser Frauengruppe aktiv ist auch Irene Wewer. Sie engagiert sich zudem in der Nachbargemeinde Golm, ist dort Mitglied des Gemeindekirchenrats. In der ökumenischen Frauengruppe in Eiche kommen Menschen ganz unterschiedlichen Alters zusammen. In der Regel seien die Frauen ungefähr im Alter von 30 Jahren bis aufwärts zum Rentenalter, sagt Wewer.

Ein großes, alljährlich wiederkehrendes Projekt der Frauengruppe ist die Vorbereitung des Gottesdienstes zum Weltgebetstag (WGT), der alljährlich am ersten Freitag im März weltweit – und so auch in der Kirche von Eiche – gefeiert wird. Der WGT ist eine christliche Bewegung von Frauen. Jedes Jahr steht ein anderes Land dieser Erde im Fokus der Veranstaltung. In diesem Jahr waren es die Philippinen, 2018 ist Suriname in Südamerika an der Reihe. Die Gottesdienste zum Weltgebetstag werden zentral von Frauen vorbereitet, die aus dem Land kommen, das jeweils im Mittelpunkt steht. Damit ist zwar die Liturgie vorgegeben, aber die konkrete Umsetzung vor Ort bedarf jedes Jahr einer umfangreichen Vorbereitung.

Über das deutsche Komitee des WGT und ortsnahe kirchliche Ebenen kommen die nötigen Informationen an die kirchlichen Ortsgemeinden, die sich am WGT beteiligen. Unter den Materialien befindet sich jedes Jahr auch ein Datenträger, auf dem ein Lichtbildvortrag gespeichert ist. „Damit stimmt man sein Vorbereitungsteam auf das Land ein“, sagt Irene Wewer. Die Frauengruppe in Eiche schaut sich den jeweils aktuellen Film zu Beginn der alljährlichen Vorbereitungen des WGT an.

Doch wer könnte besser von einem fremden Land berichten, als jemand, der von dort stammt? Das haben sich wohl auch die Frauen in Eiche gesagt: „Wir bemühen uns, jedes Jahr eine Landsfrau dazuzuholen“, berichtet Wewer. „Und dann gibt es das landestypische Essen“, ergänzt Sibylle Ganz-Laschewsky. An den kulinarischen Entdeckungen aus anderen Ländern können dann auch die Besucher teilhaben, die zum WGT-Gottesdienst in die Kirche von Eiche kommen, denn im Anschluss darf gekostet werden. Zwar ist die Vorbereitung der Veranstaltung in Eiche stets Frauensache, zum Gottesdienst sind jedoch alle eingeladen, auch die Männer der Gemeinde. Die Predigt im WGT-Gottesdienst halte jedes Jahr eine Katholikin, die als Religionslehrerin arbeite, erzählt Wewer.

Beim diesjährigen evangelischen Kirchentag haben sich einige Frauen der Gruppe aus Eiche ebenfalls engagiert – mit einem Stand am sogenannten Abend der Begegnung. In ihrem Pavillon mit der blauen Aufschrift „Potsdam Eiche“ – daneben ein Schild „Allee nach Sanssouci“ - ging es nicht zuletzt auch um den Weltgebetstag. Die Frauen trugen Schärpen mit der Aufschrift „We love WGT“. „Das Interesse von denen, die vorbeigelaufen sind, war enorm“, sagt Ganz-Laschewsky.

Solche großen Ereignisse wie der Kirchentag oder der Weltgebetstag sind zwar Höhepunkte im geistlichen Leben der Gläubigen, doch freilich gibt es daneben den Alltag in der Gemeinde. In Eiche wird er geprägt von den sonntäglichen Gottesdiensten, aber auch von der Arbeit mit Kindern. So gibt es regelmäßige Veranstaltungen für die Kleinen. Einmal im Monat wird Kindergottesdienst angeboten, erzählt Katechetin Antje Blank. Und der traditionelle Martinsumzug findet auch alljährlich statt.

Besonders spannend für viele Kinder dürfte es sein, wenn sie einmal im Jahr sogar in der Kirche übernachten dürfen. Zuerst gibt es an einem solchen Tag ein kulturelles Erlebnis für die Kinder – in diesem Jahr besuchten sie das Berggruen-Museum in Berlin – und später dann nächtigen sie in der Kirche. „Dann kehren hier Luftmatratzen, Isomatten und Betten ein“, sagt Blank.