STAUstellen

Wie jeden Montag an dieser Stelle geben wir einen Überblick über das Baustellengeschehen in der Stadt.

Die Lange Brücke wird ab dem heutigen Montag und bis voraussichtlich 2. September wegen Straßen- und Brückenbauarbeiten halbseitig gesperrt. Es stehen weiterhin zwei Fahrspuren stadtauswärts zur Verfügung. Das Linksabbiegen in die Babelsberger Straße ist untersagt. Mit Staus ist zu rechnen. Die Friedrich-List-Straße in Höhe Hauptbahnhof wird für Sanierungsarbeiten halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung L40 ausgewiesen. Die Gegenrichtung kann über die Entladestraße in Richtung Lange Brücke fahren. Die Bauarbeiten am Meyerohr sollen am heutigen Montag abgeschlossen sein, das Meyerohr ab 6 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

Für die Herstellung von Hausanschlüssen wird die Lotte-Pulewka-Straße zwischen Wiesenstraße und Friedrich-List-Straße ab dem heutigen Montag voll gesperrt. Der Parkplatz bleibt erreichbar. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Neue Einschränkungen gibt es auch in der Nedlitzer Straße: Sie wird für die Bauarbeiten zur Verlängerung der Tram in Richtung Campus Jungfernsee ab dem heutigen Montag und voraussichtlich bis 3. September zwischen Georg-HermannAllee und Zum Exerzierplatz voll gesperrt. Beide Fahrtrichtungen werden über die Amundsenstraße und die Potsdamer Straße umgeleitet. Staugefahr besteht sowohl auf der Amundsenstraße als auch auf der B273/Potsdamer Straße. Voll gesperrt ist auch der Geh- und Radweg der Nedlitzer Straße im betroffenen Bauabschnitt. Für Fußgänger und Radler wird eine Umleitung über die Graf-von-Schwerin-Straße ausgewiesen.

Die Hans-Thoma-Straße wird für die Herstellung von Hausanschlüssen ab dem heutigen Montag zwischen Leibl- und Gutenbergstraße für zwei Wochen halbseitig gesperrt. Es besteht Staugefahr.

In Babelsberg wird für die Sanierung eines Regenablaufs eine Fahrspur der Karl-Liebknecht-Straße in der Zufahrt zur Rudolf-Breitscheid-Straße gesperrt. Es kann über die Linksabbiegespur in alle Richtungen abgebogen werden. Für die behindertengerechte Herstellung der Nebenanlagen der Kreuzung am Rathaus Babelsberg sind die Gehwege der Karl-Liebknecht-Straße eingeschränkt nutzbar. Die Haltestelle wird verlegt.

Die August-Bebel-Straße wird für die Verlegung einer Gasleitung sowie der anschließenden Verbreiterung der Fahrbahn für die Herstellung eines Radschutzstreifens zwischen Dianastraße und Steinstraße halbseitig gesperrt und eine Einbahnstraße in Richtung Süden ausgewiesen. Die Maßnahme dauert bis voraussichtlich Ende September. Eine Umleitung ist ausgewiesen.

Für Straßenbauarbeiten des Landesbetriebes wird die Golmer Chaussee zwischen dem neuem Kreisverkehr und dem Ortseingang Potsdam/Bornim ab dem heutigen Montag und bis voraussichtlich 14. August voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. PNN