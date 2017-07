21.07.2017

von Marco Zschieck Drucken

Verkehr : Potsdams Sommerbaustellen

von Marco Zschieck

2 Bild vergößern An Potsdams Straßen wird gebaut. Foto: A. Klaer

In Potsdam werden zur Ferienzeit Fahrbahnen und Brücken saniert sowie Gleise verlegt. Betroffen sind auch Hauptverkehrsachsen wie die Lange Brücke.

Potsdams Autofahrer stehen in den nächsten Wochen vor einem besonderen Rätsel: Gleich an mehreren Hauptverkehrsachsen wird während der Sommerferien gleichzeitig gebaut. Betroffen ist auch die Lange Brücke. Ab Montag wird zudem die Nedlitzer Straße voll gesperrt. Insgesamt stehen auf der Liste der Stadtverwaltung mit Baumaßnahmen in den Sommerferien ganze zehn neue oder erweiterte Baustellen, die Sperrungen, Einengungen und Umleitungen mit sich bringen. Größere Baustellen versuche man während der Sommerferien zu bewältigen, weil dann erfahrungsgemäß mit bis zu 20 Prozent weniger Verkehr zu rechnen sei, hieß es aus dem Rathaus. Die Stadtverwaltung empfiehlt dennoch, die betroffenen Straßen in den Spitzenzeiten zu meiden. Die PNN geben einen Überblick über die wichtigsten Engpässe.

LANGE BRÜCKE

Auf der Langen Brücke geht es schon am heutigen Freitagabend los. Ab 21 Uhr bis 6 Uhr früh ist die Brücke über die Eisenbahnstrecke stadtauswärts voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Friedrich-List-Straße umgeleitet. Direkt im Anschluss wird über das Wochenende von Samstag, 6 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, das Meyerohr voll gesperrt. Ab Montag bis zum 2. September werden auf der Langen Brücke stadtauswärts jeweils zwei Fahrspuren im Wechsel gesperrt. Das Linksabbiegen in die Babelsberger Straße ist im gesamten Zeitraum nicht möglich.

FRIEDRICH-LIST-STRASSE

Die Friedrich-List-Straße wird ab Montag bis zum 31. August zur Einbahnstraße in Richtung Babelsberg. Der Grund sind Sanierungsarbeiten am Hauptbahnhof.

HANS-THOMA-STRASSE

Für die Herstellung von Hausanschlüssen wird eine Fahrspur der Hans-Thoma- Straße zwischen Leibl- und Gutenbergstraße ab Montag bis zum 11. August gesperrt. Es besteht Staugefahr.

NEDLITZER STRASSE

Ab Montag wird die Nedlitzer Straße zwischen Georg-Hermann-Allee und Zum Exerzierhaus bis zum 3. September voll gesperrt. Dort werden Schienen für die neue Tramstrecke zum Campus Jungfernsee verlegt. Beide Fahrtrichtungen werden über Amundsenstraße und die Potsdamer Straße umgeleitet. Anschließend soll die Strecke stadteinwärts noch bis Ende November halbseitig gesperrt sein.

BORNIMER CHAUSSEE

Der neu gebaute Kreisverkehr an der ebenfalls neuen Eisenbahnbrücke zwischen Bornim und Golm wird ab Montag an die bestehenden Straßen angeschlossen, als Erstes an die nach Bornim. Bis zum 14. August wird daher die Fahrt von Golm und Grube nach Bornim nicht direkt möglich sein, eine Umleitung über Golm und die Chaussee nach Bornim wird ausgeschildert. Ab dem 15. August wird dann bis zum 1. September der Anschluss der Straße nach Golm an den Kreisverkehr hergestellt, wofür die Straße voll gesperrt wird. Eine Umleitung über Bornim wird ausgeschildert. Die Buslinie 612 von Töplitz wird jeweils über die Umleitung geführt.

KAISER-FRIEDRICH-STRASSE

Für Straßenbau- und Schachtarbeiten wird die Kaiser-Friedrich-Straße in Höhe Mörtelwerk vom 31. Juli bis zum 5. August halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel im Wechsel geregelt. Die Einfahrt zur Straße Am Alten Mörtelwerk ist voll gesperrt.

TEMPLINER DAMM

Nicht zu den Sommerbaustellen gehört der Templiner Damm. Die Verbindung nach Caputh soll ab 4. September saniert werden. Wie die Stadtverwaltung auf PNN-Anfrage mitteilte, müsse noch geklärt werden, wann und in welchen Abschnitten es zu Sperrungen kommt. Die Bauarbeiten sollen ein Jahr dauern.