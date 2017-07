19.07.2017

Ins Weltall oder doch lieber in den Wald?

Bild vergößern Keine Langeweile. In der „Stadt der Kinder“ haben Jungs und Mädchen 2016 Häuser gebaut und bezogen. Auch dieses Jahr wird das Nuthewäldchen zur Kreativbaustelle. Foto: Johanna Bergmann

Potsdam hat Ferienkindern eine Menge zu bieten: Sport und Spiel, Bildhauerei, Schwimmkurse oder Schwarzlichttheater

Für Tausende Potsdamer Schulkinder beginnen morgen sechseinhalb Wochen Sommerferien. Aber was tut man, wenn der Familienurlaub vorbei ist? Die PNN geben einen Überblick über ein spannendes Ferienprogramm in Potsdams Parks, Museen oder Kinderklubs.

MIT HAMMER UND SÄGE

Kein Sommer ohne „Stadt der Kinder“. Im Nuthewäldchen hinterm Bürgerhaus am Schlaatz entsteht vom 24. Juli bis 3. August wieder die selbstgezimmerte und vor allem selbstverwaltete Kinderstadt. In der ersten Woche wird geplant und gebaut, in der zweiten werden die Häuser mit Leben gefüllt, mit Kunst, Kultur, Geschäften, Cafés, Spiel und Sport, Polizei und Rathaus. Teilnehmen können Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, sie werden intensiv betreut, es gibt auch ein Mittagessen – alles kostenfrei. Eine Anmeldung gibt es nicht. „Wir versuchen, dass alle Kinder, die kommen, auch mitbauen können“, heißt es vom Veranstalter. Jedes Kind braucht allerdings einen von den Eltern unterschriebenen Anmeldezettel. Das Formular und weitere Infos gibt es auf www.stadtderkinder-potsdam.de und unter Tel.: (0331) 81 71 90. Auch Helfer werden noch gesucht. Bauen kann man auch: auf dem Abenteuerspielplatz „Blauer Daumen“ In der Aue 57. Geöffnet ist dienstags bis samstags von 14 bis 18 Uhr, Betreuer sind vor Ort.

FÜR KREATIVE

Im Treffpunkt Freizeit Am Neuen Garten 64 kann man eine offene Holz- und Siebdruckwerkstatt nutzen. Zudem finden verschiedene Ferienkurse statt, zu Naturbeobachtung, Theater, Bildhauerei oder zum Roboterbau. Drinnen oder draußen auf dem Spielplatz kann man in Ferienlaune gemeinsam abhängen. Der Treffpunkt ist Montag bis Freitag von 8 bis 21.30 Uhr geöffnet, Garten und Spielplatz auch am Wochenende. Im Café Midi gibt es freundlich ausgepreiste Mittagsangebote, Kuchen und Getränke. Mehr Infos zu genauen Terminen und Anmeldungsfristen auf www.treffpunktfreizeit.de oder Tel.: (03 31) 50 58 60 0. Zeichenkurse finden an der Mal-und Zeichenschule in der Kunstwerkstatt Ost am Humboldtring 11 statt. Der Kurs vom 24. bis 28. Juli von 10 bis 12 Uhr ist kostenlos. Anmeldungen bis 21. Juli unter (0331)748 21 78 oder per E-mail an kwo@rathaus.potsdam.de. Im Atelier Kunstgriff in Potsdam-West wird erst gemalt, anschließend werden aus dem Material Trickfilme hergestellt. Die Workshops finden vom 24. bis 28. Juli und vom 28. August bis 1. September jeweils von 9.30 bis 13 Uhr im Atelier in der Carl-von-Ossietzky-Straße 23 statt. Am 2. September um 15 Uhr werden die Ergebnisse beider Wochen präsentiert. Die Teilnahme kostet pro Woche 125 Euro und 10 Euro für Pausenverpflegung. Anmeldung per E-Mail an info@kunstgriff23.de. Süß und schokoladig wird es am 22. August im Kinderklub „Einsteinkids“ in der Knobelsdorffstraße . Kinder ab neun Jahren sind zur Pralinenherstellung eingeladen, von 9 bis 17 Uhr, drei Euro kostet die Teilnahme. Anmeldefrist ist der 14. August mit einer E-Mail an einsteinkids@ejf.de

MACH MUSIK

Der Lindenpark, Stahnsdorfer Straße 76/78, bietet einen Einsteigerkurs Musikproduktion an. Professionelle Coaches zeigen jungen Bands, wie man eigene Songs aufnimmt und produziert. Homerecording für Jugendliche von 14 bis 18 Jahren findet statt vom 8. bis 11 August, die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen und Fragen an: Thomas Oestereich, jugend.lindenpark@stiftung-spi.de, Tel. (0331) 7479715. Vom 29. August bis zum 1. September, jeweils 10 bis 15 Uhr, findet ein ähnlicher Kurs im ClubMitte in der Friedrich-Engels-Straße 22 statt. Die Kursgebühr beträgt 32 Euro, Verpflegung inklusive. Anmeldungen bis 18. August an clubmitte.lindenpark@stiftung-spi.de oder Tel.: (0331) 231 69 062.

NUR FÜR MÄDCHEN

Im Mädchentreff Zimtzicken im Hans-Marchwitza-Ring 55 ist jede Woche was anderes los. In den ersten beiden Wochen wird es sportlich und es wird die kulturelle Vielfalt der Stadt erkundet. Dann wird im Volkspark Zirkus gemacht, in der vierten Woche findet ein Seepferdchenkurs für Nichtschwimmerinnen statt. Vom 20. bis 27 August sind die Mädchen auf Segeltörn unterwegs, 100 Euro kostet die Teilnahme. Infos und Anmeldung auf www.zimtzicken-Potsdam.de

FÜR SPORTLICHE

Im Volkspark kann man auch in den Ferien zur Schule gehen, nämlich zur Fußballschule. Außerdem finden Rugby- und Frisbeetrainingslager statt. Wer sich nicht entscheiden kann, nimmt am besten am Sportkarussell statt. Mehr Infos zu Anmeldung, Zeiten und Kosten auf www.volkspark-potsdam.de. Bogenschießen kann man am Mittwoch, dem 16. August von 13 bis 16 Uhr auf dem Sportplatz des SC Potsdam in der Maimi-von-Mirbach-Straße 11/13 ausprobieren. Zwei Euro kostet das, geeignet für Kinder von neun bis 13 Jahren. Ein verrücktes Sportfest mit Gummistiefelweitwurf, Eimerlauf, Flossensprint und Superski findet am Dienstag, dem 29. August von 14 bis 17 Uhr im Kinderklub „Unser Haus“ am Bisamkiez 26 statt. In der fabrik in der Schiffbauergasse werden vom 24. bis 28. Juli verschiedene Sport- und Kreativ-Kurse angeboten. „WhatsArt“ heißt die Woche – und auch hier muss man sich leider entscheiden: Soll es Bewegungs- oder Schwarzlichttheater sein, Parcour, Breakdance oder Rollschuhlauf? 60 Euro kostet jeder Kurs, Infos und Anmeldungen auf https://whatsart.org/ und Tel.: (0331) 71 91 39

FÜR SCHLAUMEIER

Ferien im Weltall bietet das Urania Planetarium in der Gutenbergstraße 71/72. Am 26. Juli und 16. August ab 14 Uhr finden Nachmittage zum Thema Sonne statt. Das komplette Ferienprogramm findet man auf www.urania-planetarium.de. Ein umfangreiches Programm mit Sonderführungen und Schatzsuche findet im Potsdam Museum statt. „Tierische Sommerferien“ ist das Motto der Ferienaktionen im Naturkundemuseum, mehr Info auf www.potsdam.de