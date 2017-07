POLIZEIBERICHT

Radunfall auf der Zeppelinstraße

Potsdam-West - Eine 14-jährige Schülerin ist am Montag auf der Zeppelinstraße mit ihrem Fahrrad verunglückt. Die Schülerin erlitt Schürfwunden, weil sie gegen eine Straßenlaterne prallte. Sie musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Betrunken im Auto unterwegs

Babelsberg - Mit 0,64 Promille ist ein Autofahrer in der Nacht zum gestrigem Dienstag von der Polizei gestoppt worden. Der 32-Jährige war auf der Fritz-Zubeil-Straße unterwegs, als er von den Beamten angehalten wurde, die einen Alkoholtest machten. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss außerdem mit einem Bußgeld von 500 Euro rechnen.

Motorraddiebstahl verhindert

Kirchsteigfeld - Ein Motorraddiebstahl konnte in der Nacht zum gestrigen Dienstag in der Miami-von-Mirbach-Straße verhindert werden. Ein Anwohner wurde durch eine Alarmanlage geweckt und stellte fest, dass sich fünf Personen vor seinem Haus an einem Motorrad zu schaffen machten. Offenbar wollten sie es in einen Kleintransporter laden. Weil sie sich gestört fühlten, ließen sie von dem Motorrad ab und flüchteten mit dem Transporter und einem weiteren Auto. Es wurde eine Anzeige wegen versuchten Diebstahls aufgenommen. PNN