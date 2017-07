18.07.2017

Stadt muss Wachstum neu berechnen

Bild vergößern Rasantes Wachstum. Vor allem Potsdams Norden – hier das Bornstedter Feld – wächst. Womit genau zu rechnen ist, wird im Rathaus neu prognostiziert.F.: L. Hannemann

Statistiker im Rathaus weisen Kritik an Einwohnerprognose zurück und planen neue Vorhersage

Fast wöchentlich gibt es Schlagzeilen zu neuen Engpässen bei der Versorgung mit Kitas, Horten und Schulen in Potsdam. Um gegenzusteuern und angesichts des weiterhin ungebremsten Wachstums der Stadt wird im Potsdamer Rathaus nun bis Ende des Jahres eine neue Bevölkerungsprognose erarbeitet. Das kündigte Kämmerer Burkhard Exner (SPD) am Montag auf PNN-Nachfrage an. Zugleich verwahrte er sich gegen den Vorwurf, die zuletzt vor zwei Jahren in seinem Geschäftsbereich erstellte Bevölkerungsprognose sei „zu konservativ“ berechnet worden: „Damit würden wir uns ja selbst ins Bein schießen.“

Kritik kam zuletzt von Ex-Kulturdezernentin Iris-Jana Magdowski (CDU): Kurz vor Ende ihrer Amtszeit hatte sie vor wenigen Wochen erklärt, Exner habe mit seinem Bereich bei den Bevölkerungsprognosen immer sehr niedrige Zahlen angesetzt. So habe sie immer nur knapp planen können – die Folge seien zu wenige Schulplätze. Zudem war zuletzt im Jugendhilfeausschuss erläutert worden, dass die Stadt etwa im Bereich der Krippen für dieses Jahr knapp 5900 Plätze benötigt – die Ursprungsprognose sah nur knapp 5450 Plätze vor. Das Land hatte zumindest 100 Plätze mehr als die Stadt berechnet.

Solche Diskrepanzen erklärten Exner und sein für die Statistikabteilung zuständiger Fachbereichsleiter Reiner Pokorny mit einer Bevölkerungszunahme in den vergangenen zwei Jahren, die es so in Potsdam bisher noch nicht gegeben habe – vor allem wegen des Zuzugs von Flüchtlingen. So seien 2015 und 2016 jeweils 3800 beziehungsweise 4100 Neu-Potsdamer registriert worden – eigentlich hatte die Stadt jeweils mit 2500 neuen Potsdamern pro Jahr gerechnet. Ohne die Flüchtlinge und den daraus resultierenden Familiennachzug, so rechnete Pokorny vor, hätte man sich tatsächlich nur um 0,2 Prozentpunkte oder um knapp 350 Zuzügler verschätzt. „Und das ist eben eine sehr gut berechnete Prognose.“ Der Zuzug von Flüchtlingen werde nun auch für die neue Prognose mit einberechnet, sagte Pokorny – etwa auch die dadurch höhere Geburtenrate. Andere Wachstumsstädte wie Leipzig hätten mit ähnlichen Problemen zu kämpfen, würden inzwischen sogar nur noch Schätzungen herausgeben.

Im Gegensatz zum Landesamt für Statistik könne die Stadt zudem kleinräumig planen, hob Pokorny hervor – also zum Beispiel über geplante Bauvorhaben auch Aussagen zur erwarteten Einwohnerstruktur treffen. Gleichwohl räumten die Planer ein, dass das Landesamt bis 2020 zumindest von höheren Geburtenzahlen als die Stadt ausgegangen ist – was dem tatsächlichen Bedarf näher kam. Erst vergangene Woche hatte die Stadt vermeldet, dass inzwischen mehr als 173 000 Menschen in Potsdam leben – das sollte den Prognosen zufolge erst 2018 der Fall sein. Bis 2030 rechnet man im Rathaus derzeit mit knapp 193 000 Potsdamern, hier wiederum ist das Land mit 8000 Personen weniger etwas skeptischer. Der Zuzug konzentriert sich dabei vor allem auf den Norden der Stadt.

Die Prognosezahlen sind unter anderem wichtig, weil sie die Grundlage für die langfristige Schulentwicklungs- und auch die Kitabedarfsplanung bilden. Im Klartext: Werden zu wenig Kinder prognostiziert, reichen die Schulen und Kitas nicht aus. Überschätzt die Stadt das Wachstum dagegen, könnte Geld in gar nicht benötigte Kitakapazitäten fließen.

In Frühjahr hat Potsdam erneut einen Engpass bei Kitaplätzen erlebt (siehe Kasten). Und schon im vergangenen Jahr war ein 500-Platz-Puffer in dem Bereich unerwartet aufgebraucht worden. Vor drei Jahren hatte Potsdam ein Schulpaket über mehr als 160 Millionen Euro aufgelegt, das wegen des weiteren Wachstums bei den Schülerzahlen auf inzwischen auf über 240 Millionen aufgestockt wurde.