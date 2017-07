Wartegeld statt Kitaplatz Engpass bei der Kinderbetreuung

In Potsdam besteht zwar für berufstätige Eltern ein Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Doch weil sie keinen ordentlichen Kitaplatz in Potsdam erhalten, haben nach PNN-Informationen inzwischen schon einzelne Familien im Rathaus Verdienstausfall geltend gemacht – damit zumindest Mutter oder Vater die Kinder zu Hause versorgen und erziehen können. Eine Anfrage zu Details, etwa wie viele Familien das betrifft, ließ die Stadtverwaltung zunächst unbeantwortet. Unklar ist auch, wie teuer das für die Stadt ist.

Mehr als 60 Familien sind nach PNN-Informationen aktuell registriert, denen noch kein Kitaplatz vermittelt werden konnte. Darunter seien allerdings auch Eltern, die einen angebotenen Platz abgelehnt haben – zum Beispiel, weil dieser sich im Kirchsteigfeld befand, die Kinder aber im Norden der Stadt leben.

Wie berichtet gibt es auch in diesem Jahr einen Engpass bei Kitaplätzen in Potsdam, vor allem wegen des ungebremsten Wachstums der Stadt, insbesondere im Norden. Im Online-Suchportal für Kitaplätze gibt es derzeit im Kleinkindbereich bis drei Jahren noch einen freien Platz, in der privaten Villa Ritz in der Berliner Straße. Für Kinder zwischen drei und sechs Jahren sind es nur noch rund 30 freie Plätze, einige davon erst ab Beginn des Kita-Jahres im September.

Zugleich schildern Leser den PNN, dass es im Kita-Tipp der Stadt, der Eltern bei der Suche nach einem Platz für ihre Kinder helfen soll, derzeit einen krankheitsbedingten Personalengpass gebe. Die Stadt hat bereits eine neue Stelle für das Service-Büro ausgeschrieben. Bewerbungsschluss war am vergangenen Freitag. HK