Der Kuss als Kunst im Staudenhof

Ein buntes Programm und eine Ausstellungseröffnung ist am morgigen Samstag beim Sommerfest des Wohnungsverbunds Staudenhof und Hegelallee zu erleben. Ab 14 Uhr gibt es Live Musik von allegleich und Robert Bernier. Der Film „breakn“ des Potsdamer Tanzpädagogen Robert Segner und des Filmemachers Florian Devriel werden gezeigt. Um 17 Uhr wird die Ausstellung „KISS ME – Die schönste Nebensache der Welt“ mit Fotografien von Gordon Welters eröffnet. Dabei hat der Brandenburger den Kuss mit Fingerspitzengefühl vor die Linse geholt und übersetzt ihn in Kunst. Die Räume des Wohnungsverbundes sieht er als geeigneten Rahmen für seine Bilder. „Es wäre schön, wenn sich die Leichtigkeit des Kusses, das offene Aufeinanderzugehen auch für das große Miteinander adaptieren ließe.“ Im Staudenhof leben Geflüchtete Tür an Tür mit Potsdamern. 30 der insgesamt 184 Wohnungen stehen seit Juni 2014 für sie zur Verfügung. Die Einrichtung für geflüchtete Frauen in der Hegelallee ist ein geschützter Raum und wird von Frauen aus verschiedenen Krisengebieten bewohnt. PNN