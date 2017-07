WOCHENENDTIPPS

Sänger vom Land, Flöte im Stall und Rock am Bahndamm

Rock am Bahnhof. Im Café Hr. Lehmann im alten Bahnhof Golm, Karl-Liebknecht Straße 28, wird Samstag ab 20 Uhr im Garten Livemusik gemacht. Zu Gast sind M.U.L.O, fünf gestandene Kerle aus Berlin, die Deutschrock machen. Der Eintritt ist frei.

Schöne Fuchsienblüte. Der Blütengarten von Christa und Konrad Näser ist am Sonntag für Besucher geöffnet. Zurzeit blühen die Fuchsien, die besonders gut in dem Garten in Bornim wachsen. Von 10 bis 16 Uhr kann der Garten, in dem auch Bienen zu Hause sind, besichtigt werden. Anfahrt: 14469 Potsdam-Bornim, Amundsenstraße 9.

A capella durch die Jahrhunderte. Das Michendorfer Gesangsensemble Chorus Vicanorum (Chor vom Dorf) ist am Samstag um 19.30 Uhr in der Evangelischen Dorfkirche Wildenbruch und am Sonntag um 19.30 Uhr in der Evangelischen St. Katharinenkirche Brandenburg/Havel zu erleben. Der kleine, aber feine Chor aus zehn Sängern hat Musik aus vielen Jahrhunderten im Programm, vom Spätmittelalter bis zu aktueller Popmusik. Der Eintritt ist frei.

Schöne Stimme. „Der neue, der junge Pavarotti“ wurde der Tenor J. Warren Mitchell aus den USA schon genannt. In Rheinsberg singt er Musik aus dem 17. und 18. Jahrhundert, italienische Songs von Tosti, geistliche Lieder von Verdi, Gounod, Bizet, Lieder von Richard Strauss sowie von der amerikanischen Komponistin Rosephanye Powell. Nach dem Konzert wird zu Brunch und Künstlergespräch eingeladen. Konzert am Sonntag um 11 Uhr im Schlosstheater im Kavalierhaus der Schlossanlage in 16831 Rheinsberg, Karten kosten 21 bis 28 Euro, mit Brunch 44 bis 51 Euro.

Flötenspiel im Kuhstall. Auf Schloss & Gut Liebenberg findet Freitag bis Sonntag im Rahmen des 5. Liebenberger Flötenfestivals ein Klassikwochenende statt, teilweise bei freiem Eintritt. Freitagabend, Samstagabend und Sonntag ab 11 Uhr wird im Schlosshof, im historischen Rinderstall musiziert. Am Samstag um 20 Uhr spielt etwa Michael Martin Kofler, Solo-Flötist der Münchner Philharmoniker, zusammen mit dem Vox Orchester das Programm „Good Boys, Bad Boys – Musikalische Revolutionäre & Stars des Barock und der Wiener Klassik“. Der Eintritt für dieses Konzert kostet 30 oder 35 Euro. Adresse: Parkweg 1 a, 16775 Löwenberger Land. Mehr Info auf www.dkb-stiftung.de.

Einmal graben bitte. „Anschauen – anfassen – mitmachen“ ist das Motto beim Archäovent, dem Familien-Sommerfest des archäologischen Landesmuseums Brandenburg. Im Mittelpunkt steht das alte Handwerk, das man ausprobieren kann: Töpfern, Bogenbauen, Drechseln und Schmuckherstellung. Bei einer speziellen Ausgrabungsstätte für Kinder bekommen diese die Arbeit eines Archäologen vermittelt. Außerdem werden Kinder-Führungen durch das Museum angeboten. Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro, Familien zahlen 10 Euro, Kinder unter zehn Jahre sind frei. Adresse: Archäologisches Landesmuseum Brandenburg, Neustädtische Heidestraße 28, 14776 Brandenburg/Havel.

Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so wie ich wohl will. Als der arme Fischer einen alten Butt aus dem Meer holt, lässt er ihn aus Mitleid wieder frei. Zum Dank darf er sich was wünschen, doch seine Frau Ilsebill will immer mehr. Bei einem Märchennachmittag auf der Obstwiese am Jagdschloss Grunewald, Hüttenweg 100 in Berlin wird am Sonntag ab 15 Uhr die Geschichte „Vom Fischer und seiner Frau“ erzählt und vorgespielt. Der Eintritt kostet 8, ermäßigt 6 Euro, inklusive Schlossbesichtigung bis 18 Uhr. Bei schlechtem Wetter findet der Märchentag im Jagdzeugmagazin im Schloss statt.spy