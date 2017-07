14.07.2017

von Steffi Pyanoe Drucken

Blockbuster unter freiem Himmel

von Steffi Pyanoe

Bild vergößern Kinogenuss open air. Vor zwei Jahren war der Luisenplatz malerische Kulisse für sommerliches Filmvergnügen, in diesem Jahr gibt es nur zwei Veranstalter.

Potsdams Open-Air-Kinosaison startet. Die Auswahl ist allerdings weniger üppig als in früheren Jahren

Sommerzeit heißt auch Kino unter freiem Himmel. Potsdams Open-Air-Kinosommer fällt in diesem Jahr zwar etwas bescheidener aus als in den vergangenen Jahren, dafür öffnet sich der Vorhang in den kommenden Tagen gleich auf zwei Leinwänden in der Stadt. Auf der Freiluftbühne am Waschhaus werden vom 19. Juli bis zum 5. August täglich außer Montag und Dienstag Filme gezeigt; im Garten des Nachbarschaftshauses Scholle 34 jeden Freitag vom 21. Juli bis zum 8. September. Ein Überblick über das Programm.

SCHOLLE 34

Das im Entstehen befindliche Nachbarschaftszentrum in der Geschwister-Scholl-Straße in Potsdam-West kann zurzeit bis auf eine Werkstatt nur im Außenbereich genutzt werden. Hier wird bereits seit Jahresbeginn an einem Gemeinschaftsgarten gearbeitet. Im Hof fanden zudem bereits im vergangenen Jahr Kinoevents statt, durchschnittlich 80 Besucher kamen zu den Vorführungen. Ein ehrenamtliches Film-Team organisiert nun auch dieses Jahr den Kinosommer. Das Setting ist dabei eher einfach, es gibt Klappstühle mit Rückenlehne und einen Pavillon gegen Regen, wer es komfortabler mag, muss eigenes Sitzmaterial mitbringen. Die Leinwand ist zwischen Bäume gespannt. Vegetarische Verpflegung und diverse Getränke gibt’s am Imbisswagen. 6 Euro kostet der Eintritt. Das Filmprogramm reicht von sommerlich leichten Komödien über Dokumentarfilme bis zu Neo-Noir. Erster Film am 21. Juli ist „Willkommen bei den Sch’tis“, los gehts um 21.30 Uhr.

http://blog.scholle34.de/

WASCHHAUS

Das Areal am Waschhaus ist der Traditionsstandort für Open-Air-Kino in Potsdam. Schon seit den 1990er-Jahren werden dort im Sommer Filme gezeigt. Man sitzt oder liegt in bequemen Stühlen, die Leinwand ist auf der hohen Bühne angebracht. Etwa 500 Plätze gibt es auf dem Innenhof. Zum Film werden Getränke, Snacks und Eis angeboten. Die Filme beginnen um 21.45 Uhr, im August um 21.30 Uhr. An einigen Tagen wird ein Vorprogramm angeboten, zum Beispiel Kabarett mit Tatjana Meissner oder Auftritte neuer Talente aus dem Young Comedians Club. Der Eintritt kostet 8 Euro, 7 ermäßigt und gar nichts für ViP-Abo-Kunden, bei Vorlage eines gültigen Abo-Tickets. Karten fürs Vorprogramm gelten auch für die nachfolgende Kinovorstellung. Im Programm, erstellt in Zusammenarbeit mit dem Kino Thalia aus Babelsberg, finden sich Kinohighlights aus 2016 und 2017, darunter die prämierten Filme „La La Land“, „Toni Erdmann“ und „Die Blumen von gestern“, ebenso etwas ältere Blockbuster wie „Star Trek Beyond“ und die Klamaukklamotte „Dirty Grandpa“. Bei Regenwetter fällt die Veranstaltung aus, nach Möglichkeit gibt es Ersatztermine. Am Mittwoch, dem 19. Juli, wird „Monsieur Pierre geht online“ gezeigt, Beginn ist um 21.45 Uhr.

www.kinosommeramwaschhaus.de

GARTENKINO

Sommerkino unter freiem Himmel kann man natürlich auch im eigenen Garten oder Hof veranstalten – es braucht einen Beamer und Lautsprecher, eine Leinwand oder eine weiße Hauswand. Und selbstverständlich tolerante Nachbarn, am besten lädt man sie gleich dazu ein. Ab 22 Uhr sollte aber die gesetzlich vorgeschriebene Nachtruhe eingehalten werden.