13.07.2017

Protestcamp gegen FH-Abriss : Rund 200 Demonstranten unterstützen FH-Besetzer

von Henri Kramer

Bild vergößern Abrissgegner haben die FH in Potsdam besetzt. Foto: S. Gabsch

Abrissgegner haben auf dem Gelände zwischen Fachhochschule Potsdam und Landtag bis Sonntagabend ein Protestcamp angemeldet. Eine Räumung des besetzten FH-Gebäudes durch die Polizei könnte ab 18 Uhr erfolgen.

Potsdam - Die besetzte Fachhochschule (FH) steht offenbar kurz vor der Räumung. Ein Polizeisprecher sagte den PNN gegen 17.30 Uhr, die FH-Leitung wünsche ab 18 Uhr, dass die rund 60 Besetzer ab 18 Uhr das Gebäude räumen. Sollte das nicht der Fall sein, „wären wir in der Lage eine Räumung umzusetzen.“ Gegen Donnerstagmittag war die Fachhochschule (FH) am Alten Markt ibesetzt worden. Kurz nach 13 Uhr wurden am Gebäude mehrere Banner entrollt, unter anderem mit den Aufschriften „Bitte stehen lassen“ oder „Stadt für alle“. Die Besetzer erklärten, sie hätten sich mit einem offenen Brief an die FH-Leitung gewandt. Dessen Inhalt: Der Betrieb der FH könne weiterlaufen und dass das Gebäude werde nicht beschädigt wird – im Gegenteil wolle man einen Teil der Fassade neu streichen. „Wir sehen im Fachhochschulgebäude eine wichtige Ressource, zu der alle Menschen in Potsdam Zugang haben sollten und wollen diese retten“, sagte ein Sprecher. Sie abzureißen und stattdessen historisierende Fassaden und Häuser in Privatbesitz zu errichten, würde diese Ressourcen zerstören. Abrissgegner besetzen die Fachhochschule am Alten Markt in #Potsdam. @PolizeiBB ist vor Ort, FH-Leitung kommt. @PNN_de pic.twitter.com/tFpdd6QcXN — Alexander Fröhlich (@alx_froehlich) 13. Juli 2017 Sprecher der Besetzer: "Das ist unverhandelbar" „Deshalb haben wir sie uns angeeignet und werden sie von nun an allen Interessierten frei zugänglich halten. Das ist unverhandelbar“, so der Sprecher. Man lade alle Potsdamer dazu ein, die frei werdenden Räume gemeinsam zu gestalten. „Und eines steht fest: Wir werden das Gebäude freiwillig nicht wieder aufgeben.“ Abrissgegner besetzen die Fachhochschule am Alten Markt in #Potsdam. @PNN_de https://t.co/S73TYyzHoH

Wie berichtet soll die FH ab Herbst abgerissen werden. Stattdessen sollen zwei Wohn- und Geschäftskarrees errichtet werden, gerade werden die Bauherrn gesucht. Schon seit Wochen gibt es Aufrufe aus der linken Szene, die FH zu besetzen (PNN berichteten). Auf dem Internet-Blog von „Bitte stehen lassen“ wurde vor Wochen schon ein Flugblatt mit dem Titel „Was tun? Wie unterstütze ich eine Besetzung?“ veröffentlicht. Eigentümer der FH ist noch das Land Brandenburg, der Hausherr ist die Fachhochschule. Der genaue Übergabetermin an die Stadt steht noch nicht fest.

FH-Kanzlerin Reich: "Ihr seid in Lebensgefahr - die Statik lässt das nicht zu"

Inzwischen ist FH-Kanzlerin Gerlinde Reich vor Ort. "Das sind nicht unsere Studenten", sagte Reich. Zudem warnte sie die Besetzer: "Ihr seid in Lebensgefahr!" Die Statik des Gebäudes lasse dieses Betreten nicht zu. Die Leitung der FH wolle um 14.15 Uhr mit den Besetzern reden, hieß es. Am Alten Markt sammeln sich unterdessen immer mehr Einsatzkräfte der Polizei. Zugleich sind viele Angehörige der linken Szene vor Ort, etwa von diversen alternativen Hausprojekten. FH-Präsident Eckehard Binas kündigte vor Ort ein "klärendes Gespräch" mit den Besetzern an. Sollte dies erfolglos verlaufen, werde er mit der Polizei über eine Räumung sprechen.



Polizei riegelt das Gelände ab Die @PolizeiBB riegelt @FHPotsdam am Alten Markt nach Besetzung ab. Zugang und Verlassen des Gebäudes unmöglich. @PNN_de pic.twitter.com/ylkGw7zFyk — Alexander Fröhlich (@alx_froehlich) 13. Juli 2017 Sympathisanten machen es sich vor dem Eingang bequem Auch die Besetzer der @FHPotsdam wollen es sich bequem machen. Sympathisanten sammeln sich vor von @PolizeiBB abgeriegeltem Gebäude @PNN_de pic.twitter.com/xnY7JozQ26 — Alexander Fröhlich (@alx_froehlich) 13. Juli 2017 Auch der Landtagsabgeordnete, Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke). war vor Ort Er habe Sympathien für Enthusiasten, die die FH am Alter Markt in Potsdam erhalten wollten. Allerdings halte er die Besetzung für aussichtslos.

Spontane Solidaritätskundgebung für 16 Uhr geplant