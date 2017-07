10.07.2017

Nach Streit um AfD-Teilnahme : Podiumsdiskussion verlegt

Die Podiumsdiskussion des Landesschülerrates wurde in das Bildungsministerium in Potsdam verlegt.

Die Debatte des Landesschülerrates, die im Einstein-Gymnasium stattfinden sollte, ist verlegt worden. Sie soll am Mittwoch 16.30 Uhr im Bildungsministerium stattfinden.

Potsdam - Die Podiumsdiskussion des Landesschülerrates, die eigentlich am Einstein-Gymnasium stattfinden sollte, ist verlegt worden. Das hat die Schülervertretung am Montagabend bekannt gegeben. Demnach findet die Veranstaltung am Mittwoch um 16.30 Uhr im Bildungsministerium statt, Heinrich- Mann-Allee 107, Raum E.34.

Wie berichtet sollen anlässlich der Bundestagswahl im September Jungpolitiker der verschiedenen Parteien diskutieren – und so die jungen Erstwähler für die Wahl mobilisieren. Neben den Jugendverbänden von Linke, SPD, Grüne und CDU soll auch die AfD-Jugend auf dem Podium sitzen. Nachdem linke Gruppen angekündigt hatten, den AfD-Auftritt verhindern zu wollen, hatte das Einstein-Gymnasium die Veranstaltung abgesagt – wegen Sicherheitsbedenken.