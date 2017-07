Dringlichkeitsbeschluss ohne gebotene Eile

Die Stadtverordneten sorgen sich über das Busangebot im Norden. Der Landkreis wiegelt ab

Zu einer Buslinie in Richtung Potsdam hat das Stadtparlament einen eiligen Beschluss gefasst, der eigentlich gar nicht so dringend gewesen wäre. Das hat eine PNN-Anfrage an den Landkreis Potsdam-Mittelmark ergeben.

Doch der Reihe nach. In die Stadtverordnetenversammlung am vergangenen Mittwoch hatte die CDU/ANW-Fraktion zusammen mit der SPD einen Dringlichkeitsantrag eingebracht. Union und Sozialdemokraten sahen Unheil heraufziehen: Ab 4. September schon beabsichtige der Landkreis Potsdam-Mittelmark, das Angebot der Linien 612 und 634 zwischen Kirschallee und Töplitz zu reduzieren, so die Antragssteller. „Dies hat erhebliche Nachteile für Schüler und Pendler“, hieß es in dem dann einmütig beschlossenen Antrag. Der Auftrag für die Stadt ist nun klar: „Unverzüglich“ sollen problemlösende Gespräche geführt werden. Die Buslinien sollten möglichst mit dem bisherigen Angebot betrieben werden, hieß es weiter.

Im Landkreis kann man den Antrag allerdings nicht so ganz nachvollziehen. Zwar seien Änderungen geplant – aber erst zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember und nicht am 4. September, wie ein Landkreissprecher deutlich machte. Der Stadt Potsdam sei das auch bekannt gemacht worden. Sollte eine dichtere Taktung nötig sein, könne der Verkehrsbetrieb (ViP) diesen Auftrag erhalten. Dazu würden auch Gespräche mit der Stadt geführt, hieß es. Bis zum 9. Dezember jedoch bestehe das derzeitige Bus-Angebot, anders als in dem besagten Beschluss behauptet, unverändert fort. „Die Busse verkehren weiterhin durchgehend zwischen Potsdam, Kirschallee und Neu Töplitz, wobei jeweils in Grube an der Haltestelle Schlänitzseer Weg die Liniennummer von der 612 zur 634 gewechselt wird – oder umgekehrt“, so der Landkreissprecher. Daran hätte sich auch nichts geändert, wenn der dringliche Antrag nicht beschlossen worden wäre. HK

Für die nördlichen Ortsteile Neu Fahrland, Fahrland, Satzkorn, Kartzow und Groß Glienicke sowie für die Bewohner des Bornstedter Felds wird es zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember 2017 einige Neuerungen geben. Die Änderungen stellen die Geschäftsführer des Verkehrsbetriebs Potsdam (ViP) gemeinsam mit Norman Niehoff, Bereichsleiter Verkehrsentwicklung, am heutigen Montag im Rathaus vor. Beginn: 19 Uhr. Ort: der große Hörsaal der Fachhochschule in der Kiepenheuerallee 5