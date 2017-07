Führungswechsel in Golm steht bevor

Die Mitglieder des Ortsbeirats haben einen Abwahlantrag gegen Ortsvorsteher Marcus Krause gestellt

Golm - Im Ortsbeirat von Golm bahnt sich ein Führungswechsel an: Auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ortsbeirates am Montag, dem 17. Juli, steht ein Abwahlantrag gegen den Ortsvorsteher Marcus Krause (SPD). Der Antrag ist von allen vier weiteren Mitgliedern des Gremiums fraktionsübergreifend gestellt worden: Saskia Ludwig von der CDU, Sylvia Frenzel (Grüne), Wolf-Dieter Philipp (Linke) und sogar Anke Hanf, die wie Krause SPD-Mitglied ist, unterstützen den Antrag auf Abwahl. Die laut Kommunalverfassung nötige Mehrheit scheint damit sicher. In der schriftlichen Begründung zum Antrag heißt es, zur erfolgreichen Fortführung der Arbeit des Ortsbeirates Golm sei eine Neuwahl für das Amt notwendig. Auf Nachfrage wollten sich die Antragsteller gegenüber den PNN nicht zu den Gründen für den Abwahlantrag äußern, „aus Respekt vor dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht“, so Frenzel. Auch nicht zur Frage, wer künftig Ortsvorsteher sein soll. Erst nach der Sitzung wolle man ein Statement zum Neustart der Arbeit des Ortsbeirats abgeben.

Nach PNN-Informationen soll Krause wegen gesundheitlichen und privaten Problemen in eine Lebenskrise geraten sein. Die Kommunikation im Ortsbeirat soll schon seit Monaten gestört sein, der Informationsfluss funktioniere nur noch bedingt, das Vertrauensverhältnis sei gestört, hieß es.

Krause, der für die SPD seit 2012 auch in der Stadtverordnetenversammlung sitzt, amtierte seit Juni 2014 als Ortsvorsteher. Er galt über Jahre als einer der wichtigsten Politiker für den inzwischen rasant wachsenden Ortsteil. So war der Immobilienberater zwischen 1998 und 2003 noch Bürgermeister von Golm, das erst danach in Potsdam eingemeindet wurde. Seit 2005 ist er Mitglied der SPD, zuvor leitete er den Golmer CDU-Ortsverband. Für die PNN war er am Freitag nicht zu erreichen. HK/mar