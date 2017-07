08.07.2017

Umsonst und unter freiem Himmel

Langeweile im Sommer? Nicht in Potsdam. In der schönen Jahreszeit locken wieder viele verschiedene Feiern, Konzerte und Festivals – und zwar kostenlos

Das Stadtwerkefest ist sicherlich das bekannteste kostenlose Open-Air-Festival Potsdams – doch es ist beileibe nicht das einzige. Die PNN geben einen Überblick, wo man in diesem Sommer noch umsonst und draußen feiern kann.

DINNER EN BLANC, 8. JULI

Das „Diner En Blanc Potsdam“ ist ein auf Privatinitiative basierendes Massenpicknick mit Flashmob-Charakter, mit Hunderten weiß gekleideten Menschen. Es findet am heutigen Samstag „irgendwo in Potsdam“ statt. Auf Facebook werden um 16 Uhr zwei Treffpunkte bekannt gegeben, an denen sich die Teilnehmer um 18.50 Uhr treffen und gemeinsam zum Festplatz gehen. Selbst die Festtafeln, die dann alle gemeinsam aufbauen, bekommen weiße Tischdecken. Auf ihnen werden Speisen und Getränke aufgestellt.

KLASSIK AM WEBERPLATZ, 8. JULI

Zwei international renommierte Trompeter sind in diesem Jahr beim Festival „Klassik am Weberplatz“ in Babelsberg zu Gast. Das Publikum darf sich auf den Brasilianer Paulo Ronqui freuen und erstmals begrüßt das Sinfonieorchester Collegium musicum Potsdam den Solotrompeter des Sinfonieorchesters aus Potsdams Partnerstadt Luzern, Philipp Hutter. Auf dem Programm stehen Werke von Haydn, Hummel, Arutjunjan und Ponchielli. Beginn des kostenlosen Open Airs ist um 20.30 Uhr.

ANGERFEST AM NEUENDORFER ANGER,

8. JULI

Heute fällt die Wahl der Open-Air-Veranstaltung wirklich schwer, denn außerdem findet auch noch das zweite Angerfest am Neuendorfer Anger statt. Von 16 bis 1 Uhr wird ein buntes Kinderfest mit Fußball, Puppentheater und Zumba gefeiert. Um 19 Uhr beginnt das Latinofest mit der kubanischen Combo Mayelis & Band, bei der die Besucher unter Anleitung gleich mittanzen dürfen.

BLÄSER-OPEN-AIR-KONZERT, 8. JULI

Ebenfalls heute lädt die Kreismusikschule ab 18 Uhr zu einem Bläser-Open- Air-Konzert auf dem Marktplatz Teltow ein. Das Jugendblasorchester Kleinmachnow, das Blasorchester Humperdinxx Kleinmachnow und das Kleine Blasorchester Kleinmachnow spielen Werke aus Film und Fernsehen, Rock, Pop und Jazz – einzeln und gemeinsam mit bis zu 90 Mitwirkenden. Der Eintritt ist frei, Spenden für den Förderverein der Kreismusikschule sind erwünscht.

MITTSOMMER IN MARQUARDT, 8. JULI

Auch im Potsdamer Norden wird heute gefeiert. „Mittsommer in Marquardt“ heißt es ab 16 Uhr vor der Scheune. Der Nachmittag beginnt mit einer großen Kinder-Tiershow, um 17 Uhr gibt es Musik „halb und halb“, je zur Hälfte dargeboten von weiblichen und männlichen Musikern, paritätisch gespielt auf Holz- und Blechblasinstrumenten, halb deutsch, halb international und sowohl Jazz als auch Klassik. Auch ein Alphorn ist dabei. Das Highlight ist die Marquardter Show, bei der 30 Ortsteilbewohner zwischen acht und 80 Jahren eine Bühnenshow mit 15 Filmmusikstücken darbieten. Um 22 Uhr soll es außerdem eine große Überraschung geben.

STADT FÜR EINE NACHT, 15. UND 16. JULI

Was die kostenlosen Open Airs der Stadt angeht, steht am dritten Juliwochenende nur eines zur Auswahl: Im Kulturquartier Schiffbauergasse wird beim „Stadt für eine Nacht“-Festival wieder eine Antwort auf die Frage „Wie wollen wir leben?“ gesucht. Bei der achten Auflage des Kulturfestivals dreht sich alles ums Wasser: Bewohner widmen sich der begrenzten und bedrohten Ressource, heimischen Gewässern, nähern sich der poetischen Seite des kühlen Nasses mit einer Schatzsuche oder untersuchen seine Bedeutung bei der Stadtentwicklung. Insgesamt sind 120 Programmpunkte angekündigt, darunter Open Stage, Theater und Kinderspiele. Die Veranstaltung läuft ab Samstag, 14 Uhr, für genau 24 Stunden.

POLYTOPIA-FESTIVAL, 20. BIS 23. JULI

Räume wie das Freiland oder das Rechenzentrum, deren ursprüngliche Nutzung sich komplett gewandelt hat, eröffnen neue Möglichkeiten, Kultur selbst zu machen und zu erleben. Die Entwicklung in der Innenstadt ist nahezu gegensätzlich – dagegen tanzen und diskutieren die Veranstalter des Polytopia-Festivals. Workshops, Konzerte, Kino, DJs, Guerilla Gardening – die Programmliste ist lang. Zu den Musikern zählen unter anderem die russische Band Polly Tikk und die Gruppe Triomare. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter freuen sich über eine Spende.

ERLEBNISNACHT, 29. JULI

Die Potsdamer Erlebnisnacht in der Innenstadt geht in diesem Jahr bereits in die 13. Runde. Ideal für alle, denen es im Sommerloch zu ruhig in der Stadt wird, denn seit 2005 haben am jeweils letzten Samstag im Juli im Karree zwischen Hegelallee und Charlottenstraße, Bassinplatz und Luisenplatz, im Holländischen Viertel und an diversen Nebenschauplätzen Restaurants und Kneipen geöffnet, das Gleiche gilt für viele Innenstadt-Geschäfte. Es wird Musik gemacht, drinnen und draußen, am Jägertor und auf dem Luisenplatz stehen Bühnen. Geboten werden Theater, Lesungen, Ausstellungen, Tanz und Modenschauen, Kinderspiele, Märkte und diverse Aktionen ansässiger Händler.

PDM CONCRETE-BATTLE,

17. und 18. AUGUST

Die fünfte Ausgabe des PDM Concrete-Battle steht bevor. Geboten werden Breakdance-Battles auf dem Bassinplatz. Es wird getanzt, gemalt, gesprüht, auf Schlauchbändern balanciert oder einfach nur der Musik von Band und DJs gelauscht. In der Woche vom 14. bis 17. August finden außerdem gleichzeitig verschiedene kostenfreie Workshops statt.

ROCK AM LÖSCHTEICH, 26. AUGUST

Zum zweiten Mal lädt das Begegnungszentrum Oskar in Drewitz zum Festival „Rock am Löschteich“ ein. Der Löschteich an der ehemaligen Tram-Wendeschleife an der Konrad-Wolf-Allee wird an diesem Tag wieder zur Bühne für einige ausgewählte Potsdamer und Berliner Bands, es spielt außerdem die Psychedelic-Combo The Sonic Dawn aus Kopenhagen. Beginn ist um 15 Uhr.

UMSONST & DRAUSSEN-FESTIVAL,

3. SEPTEMBER

Kurz vor dem Ende der Sommerferien organisiert der Stadtjugendring noch einmal ein Open Air auf dem Bassinplatz. Als Acts wurden die Metaler Disaffected, die Space-Funk-Rock-Band Coala on Caffeine sowie die Potsdamer Punkrock- Gruppe Cherry Bomb angekündigt.

STRASSENFEST NIKOLAISAAL,

3. SEPTEMBER

Die Saisoneröffnung der Nikolaisaal-Konzerte wird am Samstag, 2. September, gefeiert. Um 20 Uhr steht mit Footprint Project eine Potsdamer Brass’n’Beats- Combo auf der Bühne – mit klangvollen Mosaik-Sounds aus Jazz, House, Breakbeats und Ska. Um 21.30 Uhr folgt Ulf Lindemann und bringt selbst das letzte Tanzbein zum Schwingen – mit Balkan Beat, Electro Swing, Hip-Hop, Reggae und Bollywood. In der stimmungsvoll illuminierten Wilhelm-Staab-Straße wird das Angebot um Kulinarisches und Kreatives komplettiert.

LINDENSTRASSENFEST, 9. SEPTEMBER

Das Lindenstraßenfest erlebt in diesem Jahr die siebte Auflage. Auf der Hauptbühne vor dem Jägertor und auf Nebenbühnen in der Brandenburger Straße spielen Live-Bands, außerdem gibt es ein buntes Programm aus Marktständen, Kinderspielen und weiteren Angeboten. Organisiert wird es von der Agentur Fine-Emotion, der AG Innenstadt, der Händlergemeinschaft Lindenstraße sowie den ansässigen Händlern und Gastronomen.

POTSDAMER DREIKLANG ,

9. BIS 11. SEPTEMBER

Der Potsdamer Dreiklang ist ein kulturelles Triple aus Jazz, Kunst und Denkmal. Die Jazztage, die Kunst-Genuss-Tour sowie der Tag des offenen Denkmals vereinen sich zu der beliebten Veranstaltung im Spätsommer. In diesem Jahr ergänzen sich drei verschiedene Themen von Freitag bis Sonntag: Jazz, Kunst und Baukultur. Auf dem Programm: Konzerte, Ausstellungen und Führungen durch verschiedene Denkmäler.

