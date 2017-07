06.07.2017

von PNN Drucken

Botanischer Garten in Potsdam : Donnerstagabend blüht die "Königin der Nacht"

von PNN

Bild vergößern Blüht nur in einer Nacht: Die "Königin der Nacht" im Botanischen Garten. 15 Blüten werden zwischen 20 und 22 Uhr erwartet. Foto: Botanischer Garten/Universität Potsdam

Im Botanischen Garten in Potsdam öffnen sich am Donnerstagabend 15 riesige Blüten einer großen Kaktee. Ein seltenes Schauspiel, das nach nur wenigen Stunden endet.

Potsdam - In welcher Nacht sich ihre Blüten öffnen, lässt sich nur wenige Stunden vorher sagen. Laut einer Meldung des Botanischen Gartens in Potsdam blüht die "Königin der Nacht" am heutigen Donnerstagabend auf - und verblüht binnen weniger Srunden. Zwischen 20 und 22 Uhr öffnen die Gewächshäuser des Botanischen Gartens ihre Tore. Besucher können die riesigen, duftenden Blüten der Kaktee beim Aufblühen beobachten.

Cocktails und Naturspektakel

Die "Königin der Nacht" ist ein Kaktus aus den Trockengebieten Mittelamerikas und der Karibik. Ihre riesigen, bis zu 30 Zentimeter großen Blüten zeigen sich jeweils nur für eine Nacht. Sie öffnen sich dabei so schnell, dass man die Bewegung mit bloßem Auge verfolgen kann. Innen sind die Blätter weiß und außen karamellfarben, ihren Duft wird als stark und angenehm beschrieben.

Bei einem Besuch am heutigen Abend haben Gäste die Gelegenheiit, auch die übrigen Glashäuser der Anlage zu besuchen. Zur Erfrischung werden tropische Cocktails gereicht. Der Eintritt kostet 2 Euro, ermäßigt 1 Euro.