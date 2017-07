04.07.2017

Polizeibericht für Potsdam : Zu betrunken zum Stehlen

Ein 45-Jähriger hat am Montagnachmittag versucht, Lebensmittel und eine Falsche Wodka mitgehen zu lassen. Geschafft hat er es nicht.

Potsdam - Die Polizei hat am Montagnachmittag in einem Lebensmittelmarkt in den Bahnhofspassagen einen Ladendieb verhaftet, der 2,56 Promille hatte. Ein Hausdetektiv hatte den 45-Jährigen bei dem Versuch ertappt, Lebensmittel und eine Flasche Wodka zu entwenden – und das, obwohl er sich laut Polizei „kaum noch auf den Beinen halten konnte“. Er wurde zum Zwecke eines beschleunigten Verfahrens festgenommen.