POLIZEIBERICHT

Mieter mit Pfefferspray angegriffen

Brandenburger Vorstadt - Ein Mann hat am Sonntag durch die Ritzen seiner Wohnungstür drei Menschen mit Pfefferspray besprüht. Die drei Bewohner eines Mehrfamilienhauses wollten den 48-Jährigen wegen Ruhestörung zur Rede stellen. Er öffnete ihnen aber nicht die Tür, sondern sprühte stattdessen mit Pfefferspray. Die drei Bewohner erlitten leichte Reizungen der Augen und Atemwege. Gegen den Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Exhibitionist gestellt

Golm - Ein 38-jähriger Exhibitionist ist am gestrigen Montag von der Polizei in Golm festgenommen worden. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie er mit heruntergelassener Hose sexuelle Handlungen an sich vornahm. Beim Eintreffen der Polizei wurde er in Gewahrsam genommen.

Zwei Schiffsunfälle

Gleich zwei Schiffsunfälle auf der unteren Havel hat es am Samstag gegeben. An einem Steg stieß ein Sportboot beim Ablegen gegen ein weiteres Boot. Am Nachmittag verursachte an einem weiteren Steg ein vorbeifahrendes Boot so starke Wellen, dass bei einem anderen Schiff die Bugöse herausriss. In beiden Fällen entstand ein niedriger Sachschaden. PNN