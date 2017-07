NACHRICHTEN

Die Andere will DDR-Bauten sichern

Innenstadt - Die linksalternative Fraktion Die Andere unternimmt einen neuen Vorstoß zum Erhalt gefährdeter DDR- Bauwerke. Die historische Bausubstanz von Potsdam sei inzwischen zu 95 Prozent saniert, heißt es in einem Antrag, der am Mittwoch im Stadtparlament behandelt werden soll. Bedeutende Bauten der Nachkriegsmoderne wie die Fachhochschule am Alten Markt und das Rechenzentrum am historischen Standort der Garnisonkirche seien jedoch durch langjährige Vernachlässigung vom Verfall und einer „erneuten Kahlschlagsanierung“ bedroht. Ziel sei es, „energische Anstrengungen zu unternehmen, dem weiteren Verfall beziehungsweise der weiteren Vernichtung der verbliebenen echten historischen Bausubstanz Einhalt zu gebieten“, heißt es zur Begründung. epd

Umfrage: Wie smart ist Potsdam?

Das Online-Hotelportal HRS sucht die smarteste Stadt Deutschlands. Ab sofort können Internetnutzer bis zum 23. Juli in ganz Deutschland unter 44 deutschen Städten wählen, darunter auch Potsdam. Die ausgewählten Kommunen seien in den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Mobilität und Sicherheit „besonders zukunftsorientiert aufgestellt“, teilte HRS am Montag mit. Das Unternehmen erstellt für jede Stadt, die für das Voting ausgewählt wurde, eine eigene Online-Seite, auf der jeder Besucher erkennen kann, wie viele Stimmen bereits abgegeben wurden. Die Seite der Landeshauptstadt Potsdam ist unter http://www.hrs.de/hotel/city-voting/contestants/potsdam/ zu finden. Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahren. Wer mitmacht, kann mit Glück einen attraktiven Preis gewinnen. PNN

Ergebnislose Suche nach Zopfdieben

Innenstadt - Eineinhalb Monate, nachdem junge Männer einer 58 Jahre alten Potsdamerin auf dem Weg zur Arbeit den Zopf abgeschnitten haben sollen, tappen die Ermittler noch im Dunkeln. „Der oder die Täter konnten bisher nicht ermittelt werden“, sagte ein Sprecher der Potsdamer Staatsanwaltschaft auf PNN-Anfrage. Mitte Mai hatte die Polizei berichtet, der Frau sei am Hauptbahnhof am frühen Morgen plötzlich der Zopf von vier jungen, südländisch aussehenden Männern abgeschnitten worden.

Randalierer am alten Bad

Innenstadt - Sechs Jugendliche haben am Sonntag zur Mittagszeit mehrere Scheiben vom alten Schwimmbad „Am Brauhausberg“ zerstört. Dabei wurden die Teenager im Alter zwischen 13 und 16 Jahren von einem Wachschutzmitarbeiter erwischt. Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt, ihre Eltern mussten sie abholen. Seit der Eröffnung des blu-Schwimmbads vor einem Monat ist die alte Halle geschlossen. Sie soll für neue Wohnungen abgerissen werden. HK