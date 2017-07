TUE Gutes

und rede darüber: Frei nach diesem Motto informieren die PNN in dieser Rubrik über Spenden- und Benefizaktionen in Potsdam. Über Hinweise per E-Mail an potsdam@pnn.de oder an die Faxnummer (0331) 23 76 300 freuen wir uns.

Über eine Spende in Höhe von 5000 Euro kann sich die Oberlinkindertagesstätte dieser Tage freuen. Das Geld stellt der Lions- Club Potsdam-Sanssouci zur Verfügung. Der Großteil der Spende stammt aus dem Verkauf des Adventskalenders des Service-Clubs in 2016. Die Spendenübergabe erfolgte im Rahmen des Sommerfestes der Kindertagesstätte. Mit dem Geld konnte neben neuen Fahrzeugen wie Dreirad, Roller und Co. auch eine mobile Bewegungsbaustelle erworben werden. Damit können sich die Kinder immer wieder selbst kreative neue Spiel-, Kletter- und Balanciermöglichkeiten schaffen. Sie lernen spielerisch einfache physikalische Eigenschaften und Gesetze wie z. B. Gewicht, Hebel und Standfestigkeit kennen. Bereits Mitte Juni hatten der Lionsclub Potsdam und der Lionsclub Potsdam-Sanssouci eine Spende im Treffpunkt Freizeit übergeben. 1700 Euro wurden für naturwissenschaftlich-technische Projekte zur Verfügung gestellt. Die kommunalen Stadtwerke steuerten 3600 Euro und die kommunale Wohnungsbauholding Pro Potsdam 1700 Euro bei. Der Treffpunkt Freizeit will mit diesen Spenden Robotik- Bausätze und die entsprechende technische Infrastruktur anschaffen. Mit Hilfe moderner Robotertechnologie wird Kindern und Jugendlichen von acht bis 18 Jahren ein neuer Zugang zur Welt der Technik ermöglicht. Unterstützt wird auch das Jugendparlament Nuthetal. 2500 Euro gibt es vom Gemeinschaftsfonds „Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Demokratie und Wahlen“ des Deutschen Kinderhilfswerkes und des Landes Brandenburg. Mit dem Geld soll ein Kinder- und Jugendbudget in der Gemeinde eingerichtet werden. Die symbolische Scheckübergabe findet am Donnerstag um 18 Uhr in der Schlüterstraße 46 in Nuthetal statt. PNN