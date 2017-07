04.07.2017

Summerlovin’ am Heiligen See The Fresh Fruits führen Musical „Grease“ auf

Bild vergößern Wer kriegt wen? Im Musical Summerlovin’ wird getanzt und geflirtet. Foto: promo

Im Musical „Summerlovin’ – The one that I want“ der Jugendtheatergruppe The Fresh Fruits geht es zurück in die 50er-Jahre. Und ganz weit weg: Melanie ist neu an der Miami High School und wird gleich stürmisch in die Cheerleadertruppe Pink Passion Allstars aufgenommen. Deren Kapitänin ist allerdings mit Melanies Sommerliebe Benny zusammen, eine blöde Überraschung. Dann müssen auch noch alle Schüler an einer Musicalproduktion teilnehmen, sogar die schlimmsten Nerds der Schule, die Jungs aus dem Footballteam und die verfeindete Gang der Black Mambas.

Das Herz-Schmerz-Sommermärchen mit Pettycoats, Schuluniformen und Rock’n’Roll-Musik ist eine Adaption des erfolgreichen amerikanischen Broadway- Musicals „Grease“, das 1978 mit John Travolta und Olivia Newton-John verfilmt wurde.

Für die Potsdamer Version hat die Berliner Musical-Darstellerin Tamina Ciskowski die Texte geschrieben, die Musik stammt vom Potsdamer Komponisten Peter Eichstädt. The Fresh Fruits, Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren, sind ein Ensemble unter der Dachmarke des Kindertheaters Buntspecht, darunter viele Teenager, die das Theaterspielen bereits in der Kindergruppe lernten. S. Pyanoe

Premiere am Donnerstag, dem 6. Juli, um 11 Uhr, weitere Aufführungen am 7. Juli um 11 und 18 Uhr, am 8. und 9. Juli um 11 und 16 Uhr, im Treffpunkt Freizeit, Am Neuen Garten 64. Karten kosten 8 Euro