28.06.2017

von Sandra Calvez

17. Stadtwerke-Fest in Potsdam : Mehr Sicherheit und deutscher Pop

Bild vergößern Rot-weiße Blöcke gegen den Terror: Die Sicherheitsvorkehrungen für das diesjährige Stadtwerke-Fest in Potsdam wurden verschärft. Foto: S. Gabsch

Die Vorbereitungen für das 17. Stadtwerke-Fest in Potsdam laufen auf Hochtouren, vor allem die Sicherheitsvorkehrungen wurden in diesem Jahr verschärft. Was die Zuschauer ab Freitag erwartet und was sie beachten sollten.

Potsdam - Noch schrauben Dutzende Bauarbeiter mit gelben und weißen Helmen an der Bühne. Ein Gabelstapler fährt Einzelteile an den richtigen Platz, ein Lastwagen bringt Absperrgitter. Fast eine Woche dauert der Aufbau für die 17. Ausgabe des Stadtwerke-Fests. Die kostenlose Veranstaltung mit deutschen Musikern findet vom kommenden Freitag, dem 30. Juni, bis Sonntag, den 2. Juli, im Lustgarten statt.

Die Sicherheitsvorkehrungen wurden in diesem Jahr verschärft. Vor einem Jahr kamen insgesamt 45.000 Menschen zum Stadtwerke-Fest. Die Veranstalter rechnen für die diesjährige Ausgabe mit ähnlichen Zahlen. Was Besucher erwartet, was neu ist und was sie beachten sollten.

Verstärkte Sicherheit

Das Thema Sicherheit hat die Organisatoren intensiv beschäftigt. Infolge der Terroranschläge der vergangenen Monate, unter anderem auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz im Dezember, wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Insgesamt 75.000 Euro sind im Budget für die Sicherheit vorgesehen. „Von Unwetter bis Terror wurden diverse Szenarien durchgespielt und entsprechende Vorkehrungen getroffen“, erklärte der Chef der Stadtwerke, Horst Müller-Zinsius, am Dienstag vor Journalisten. Eine absolute Sicherheit könne aber nie gewährleistet werden.

Erstmals werden sogenannte Nizzasteine eingesetzt – benannt nach dem ersten großen Attentat mit einem Lastwagen in der südfranzösischen Stadt. Die Betonblöcke werden als Lkw-Sperren zwischen dem Festgelände und der Breiten Straße aufgestellt. Jeder der rot-weißen Quader, auch als Legosteine bekannt, wiegt 2,5 Tonnen. Zusätzlich werden mehrere volle Schuttcontainer als Barriere aufgestellt. So entsteht, von den Eingängen abgesehen, ein geschlossenes Gelände, begrenzt durch Gebäude wie das Innenministerium und aufgestellte Zäune. „Durch das Sicherheitskonzept wollen wir sensibilisieren, ohne abzuschrecken“, erklärte der Veranstaltungsleiter des Stadtwerke-Fests, Göran Böhm, am Dienstag der Presse.

Die Wiese vor der Bühne wird durch halbhohe Gitter zweigeteilt, dazwischen bleibt eine Gasse für Sicherheitskräfte oder eine eventuelle Evakuierung im Notfall frei. Auch für den Fall eines Stromausfalls haben die Stadtwerke vorgesorgt: Durch ein Notstrom-Aggregat kann trotzdem Licht und Ton genutzt werden.

Kontrollen an den Eingängen

Zum ersten Mal wird außerdem Videoüberwachung eingesetzt, um aus der Höhe die Besucherströme kontrollieren zu können und stets einen Überblick über die Zahl der Menschen auf dem Gelände zu haben. An den drei Eingängen – am Mercure-Hotel, am Hafen und an der Henning-von-Tresckow-Straße – werden Kontrollen stattfinden. Dabei sollen Taschen und Rucksäcke untersucht werden. „Wir appellieren an die Besucher: Bringen Sie nur das Nötigste mit, am besten nur Handy, Geld und Schlüssel“, sagte Müller-Zinsius. Dringend benötigte Dinge wie Wickeltaschen für Kleinkinder seien aber erlaubt. Glasflaschen dagegen sind verboten, genau wie Hunde.

Aus dem Programm

Das Stadtwerke-Fest ist programmatisch traditionell dreigeteilt: Am Freitagabend Klassik, am Samstag Rock- und Popkonzerte, am Sonntag Familienfest. Der Eintritt ist frei, nur für den Klassikabend müssen Besucher vorher die ebenfalls kostenlosen Karten in den Stadtwerke- oder ViP-Kundenzentren abholen.

Unter dem Motto „Best of British“ tritt das Studio-Orchester der Universität der Künste Berlin am Freitag ab 20 Uhr auf. Die Musiker spielen vor allem Stücke britischer Komponisten, darunter „Jupiter“ aus Gustav Holsts „Die Planeten“, Stücke von Vaughan Williams und Edward Elgar. Auch Teile der Wassermusik von Händel und Filmmusik gehören zum Repertoire.

Am Samstag treten in diesem Jahr aus Kostengründen erstmals nur nationale Künstler auf. In den vergangenen Jahren standen auf der Bühne auch internationale Stars wie Santana, Lionel Richie oder Tom Jones. Die Potsdamer Stadtverordneten hatten im vergangenen Oktober zugestimmt, das Budget des Stadtwerke-Fests zu verringern und auf 800 000 Euro zu deckeln. 2016 hatte das Fest rund 1,1 Millionen Euro gekostet.

Trotz der Einsparungen finden sich auf dem Programm bekannte Namen. Den Beginn des Programms machen ab 16 Uhr John Apart, die Gewinner des Wettbewerbs „Potsdam on Stage“. Anschließend tritt ab 17 Uhr Namika auf, eine marokkanisch-deutsche Sängerin aus Frankfurt am Main. Ihr Song „Lieblingsmensch“ war 2015 ganz oben in den deutschen Charts. Um 18.30 Uhr spielt die erfolgreiche Band Juli, bekannt durch Lieder wie „Perfekte Welle“ oder „Geile Zeit“. Um 20.15 Uhr tritt die ostdeutsche Rockband Silly mit Sängerin Anna Loos auf. Den Abschluss bildet ab 22.15 Uhr der Balladensänger Andreas Bourani, der zur Fußballweltmeisterschaft 2014 den Sommerhit „Auf uns“ gesungen hatte.

Am Sonntag kommen Kinder ab 15 Uhr auf ihre Kosten. Für sie gibt es Hüpfburgen, Wasserspiele und einen Kettcar-Parcours. Auf der Bühne tritt die Kinderbuchfigur „Ritter Rost“ auf, auch eine Zaubershow steht auf dem Programm.

Zusätzliche Angebote

Fahrräder sind auf dem Festplatz nicht erlaubt. Dafür werden zwei Stationen mit Stellplätzen vor dem Filmmuseum eingerichtet. Parkplätze für Autos gibt es vor Ort nicht, aber die Verkehrsbetriebe haben nach Veranstaltungsende zusätzliche Straßenbahnen eingeplant.

Im Jahr 2016 hatte es zum Teil lange Schlangen an den Toiletten gegeben. In Reaktion darauf wird es dieses Jahr zwei zusätzliche Toilettenwagen geben.





PNN sind ebenfalls vor Ort

Auch die Potsdamer Neuesten Nachrichten haben einen Pavillon beim Stadtwerke-Fest. Kinder können dort Klettbälle an eine aufblasbare Riesen-Dartscheibe werfen und kleine Preise gewinnen. Erwachsene können ein kostenloses Probeabonnement abschließen oder auch bei Mitarbeitern Themenideen für die Zeitung vorschlagen. Der Pavillon wird direkt an der Breiten Straße aufgebaut und ist am Samstag von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 14 bis 19 Uhr geöffnet.





Das Programm im Überblick:

Freitag, 30. Juni, Klassikabend

- Ab 20.00 Uhr „Best of British“





Samstag, 1. Juli

- Ab 15 Uhr Stadtwerke-Erlebniswelt

Pop und Rock auf der Bühne

- 16 Uhr: John Apart

- 17 Uhr: Namika

- 18.30 Uhr: Juli

- 20.15 Uhr: Silly

- 22.15 Uhr: Andreas Bourani

Sonntag, 2. Juli

- Ab 14 Uhr beginnt das große Familienfest mit Hüpfburgenlandschaft, Wasserspielwerkstatt und Bäderspaßarena

Das Bühnenprogramm beginnt um 14 Uhr, unter anderem mit:

- Ab 14.15: Ritter Rost

- Ab 15.30 Uhr: Kinderklub Amelie

- Ab 15. 45 Uhr: Zaubershow

- Ab 16.05 Uhr: Extavium

- Ab 18.35 Uhr: Verlosung und Gewinnspiel

