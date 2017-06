26.06.2017

Potsdams neues Bad : Beschädigte Reifenrutsche im blu gesperrt

Bild vergößern Die 114 Meter lange Rutsche im blu ist derzeit gesperrt. Foto: S. Gabsch

Die 114 Meter lange Großrutsche ist die beliebteste Attraktion in Potsdams neuem Schwimmbad blu. Wegen einer Beschädigung ist sie gesperrt.

Potsdam – Probleme bei der größten Attraktion des neuen Schwimmbads blu: Wegen einer Beschädigung von außen – vermutlich durch eine Baumaschine – ist die Großrutsche in dem Sport- und Freizeitbad für Badegäste gesperrt. Dazu habe man sich am vergangenen Sonntag vorsorglich entschieden, teilte Stadtwerke-Sprecher Stefan Klotz am Montagabend mit: „In den kommenden Tagen wird untersucht, mit welcher Methode und wie schnell das beschädigte Rutschensegment repariert werden kann.“ Auf Bildern war ein schmaler Riss in der Rutschenröhre zu erkennen. Es handele sich offenbar um keinen größeren Schaden, hieß es weiter.

Für die Zeit der Sperrung gilt im blu eine Preisermäßigung: Gäste des Familienbades zahlen daher nur für drei Stunden und können so lange bleiben, wie sie möchten. Ab Donnerstagfrüh werde die Rutsche vermutlich wieder in Betrieb sein, hieß es weiter. Die Reifenrutsche mit 114 Metern Länge ist die beliebteste Attraktion in dem erst vor drei Wochen eröffneten Bad, vollgepackt Soundeffekten, leuchtenden LED-Lichtern und Monitoren, auf denen Filmchen abgespielt werden.

Das Potsdamer Rathaus stellt sich auf einen Rechtsstreit um die Fassade des Schwimmbads blu ein. Das sagte Oberbürgermeister Jann Jakobs beim SPD-Unterbezirksparteitag.

