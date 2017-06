21.06.2017

von Kay Grimmer

Programmpreis für Babelsberger Kino : Thalia bleibt Spitze in Brandenburg



Bild vergößern Als bestes Kino in Deutschland ausgezeichnet: Das Thalia in Babelsberg. Foto: A. Klaer

Das Thalia in Babelsberg wurde mit einem Kinoprogrammpreis ausgezeichnet und gehört damit zu den besten Kinos in Brandenburg. Die Auszeichnung kam allerdings nicht überraschend.

Potsdam - Das Babelsberger Kiezkino Thalia zählt auch in diesem Jahr zu den besten Lichtspieltheatern im Land Brandenburg. Am gestrigen Dienstagabend erhielt das Team um Thalia-Chef Thomas Bastian bei der Verleihung in Berlin einen der drei höchst dotierten Kinoprogrammpreise für das Bundesland, verbunden mit 15.000 Euro Preisgeld.

Die Auszeichnung kam allerdings nicht überraschend, da das Thalia erst Ende 2016 für sein anspruchsvolles und ausgewähltes Kinoprogramm eine bundesweite Auszeichnung erhalten hatte und zum besten Kino Deutschlands erkoren wurde. Zudem gehört das Kiezkino, das im Herbst sein 100-jähriges Bestehen feiert, zu den festen Preisträgern des brandenburgischen Kinoprogrammpreises. In der Jury-Begründung hieß es, dass das Haus trotz Dauerbaustellen vor der Tür und Parkplatznot seine Besucherzahlen habe halten können. Lobende Erwähnung fanden die regelmäßigen Kindervorstellungen sowie die nahezu wöchentlichen Filmgespräche mit Gästen aus der Branche.

Neben dem Thalia-Kino erhielten 15 weitere märkische Kinos Auszeichnungen. Die Neuen Kammerspiele in Kleinmachnow durften sich über 10 000 Euro Preisgeld freuen. Die Arbeit des Kleinmachnower Teams wurde für die sorgfältig Auswahl des Programms ausgezeichnet, das auch für die Berlinale-Macher entscheidend war. Sie hatten die Kammerspiele in diesem Jahr in ihre Reihe „Berlinale goes Kiez“ aufgenommen.