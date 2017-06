20.06.2017

Polizeibericht für Potsdam : Vermisste Jugendliche auf Diebestour

Zwei Jugendliche, die aus einer Jugendeinrichtung im Havelland abgehauen sind, wurden beim Klauen in Potsdam auf frischer Tat erwischt. Bei einem Unfall wurde eine Frau in Bornim leicht verletzt.

Frau bei Unfall verletzt

Bornim - Bei einem Auffahrunfall ist am Montagmorgen in der Potsdamer Straße eine Frau leicht verletzt worden. Ein 40-jähriger Renault-Fahrer war auf den Skoda der 52-Jährigen geprallt – die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ohne Führerschein erwischt

Innenstadt - Obwohl er erst vor wenigen Tagen unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht hatte, ist ein 57-jähriger Mann am Montagmorgen erneut am Steuer seines Autos erwischt worden. Einer Streife war in der Yorckstraße das Kennzeichen aufgefallen. Bei der Kontrolle konnte der Mann selbstredend keinen Führerschein vorzeigen, denn den hatte er ja vor Kurzem abgeben müssen. Gegen ihn wurde ein weiteres Strafverfahren eingeleitet.

Jugendliche auf Diebestour

Innenstadt - Zwei in einer Jugendeinrichtung im Havelland vermisste Jugendliche sind am Montag in einem Kaufhaus in der Brandenburger Straße auf frischer Tat beim Stehlen erwischt worden. Ein Ladendetektiv hatte die zwölf und 13 Jahre alten Jugendlichen dabei beobachtet, wie sie zwei Taschen im Wert von je 30 Euro einsteckten. Die Jugendlichen wurden ins Heim zurückgebracht.