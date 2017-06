19.06.2017

von PNN Drucken

Verkehr in Potsdam : Wo es sich in Potsdam in dieser Woche stauen kann

von PNN

Bild vergößern Foto: dpa

Die Markierungsarbeiten in der Zeppelinstraße gehen weiter voran. Und auch im Potsdamer Norden gibt es weiterhin Einschränkungen. Ein Überblick.

Wie jeden Montag an dieser Stelle geben wir einen Überblick über das Baustellengeschehen in der Stadt.

In der Zeppelinstraße steht weiterhin wegen Markierungsarbeiten abschnittsweise nur eine Fahrspur pro Richtung zur Verfügung. Die Arbeiten dienen der Vorbereitung der geplanten testweisen Verengung der Straße auf eine Fahrspur pro Richtung (PNN berichteten).

Einschränkungen gibt es auch im Potsdamer Norden im Zusammenhang mit den Bauarbeiten zur Verlängerung der Tramstrecke in Richtung Jungfernsee. Die Nedlitzer Straße (B2) ist zwischen Georg-Hermann-Allee und Zum Exerzierhaus halbseitig gesperrt. Die stadteinwärtige Fahrtrichtung wird über Amundsenstraße, Potsdamer Straße umgeleitet. Es besteht Staugefahr sowohl in der Amundsenstraße als auch auf der Potsdamer Straße (B273). Fahrzeuge in Richtung Norden können weiterhin die Nedlitzer Straße nutzen. Busse des öffentlichen Personennahverkehrs fahren in beiden Richtungen auf der B2 und müssen keine Umleitung fahren. Dies wird durch eine separate Ampelregelung ermöglicht. Auch Fahrradfahrer können die Baustelle in beiden Fahrtrichtungen passieren. Halbseitig gesperrt ist auch die Georg-Hermann-Allee zwischen Viereckremise und Nedlitzer Straße. Sie ist als Einbahnstraße in Richtung B2 ausgewiesen.

Wegen erheblichen Straßenschäden wird die Fahrbahn der Potsdamer Straße an diesem Wochenende instandgesetzt. Von Freitagabend 19 Uhr bis Sonntagmorgen 9 Uhr ist die Straße halbseitig gesperrt, die Umleitung stadtauswärts erfolgt über Amundsenstraße, B2, L902 zur B273.

Die Michendorfer Chaussee (B2) ist wegen Instandsetzungsarbeiten an der Nesselgrundbrücke noch bis diesen Freitag jeweils 9 bis 15 Uhr halbseitig gesperrt.

Für Gleisbauarbeiten in Höhe Nauener Tor muss die Hegelallee am Samstag halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr in Richtung Nuthestraße wird über Jägerallee, Reiterweg, Alleestraße und Am Neuen Garten umgeleitet.

Die Großbeerenstraße ist wegen der Verlegung einer Fernwärmeleitung zwischen Gagarinstraße und Lortzingstraße halbseitig gesperrt. Der Verkehr in Richtung Neuendorfer Straße – auch für Radfahrer – wird über Gagarinstraße und Lilientalstraße umgeleitet. Die Fahrtrichtung zum Bahnhof Medienstadt verbleibt auf der Großbeerenstraße.

In der Leipziger Straße wird am heutigen Montag ab 9 Uhr die Baustellensicherung abgebaut, Verkehrsführung und Markierung werden angepasst. Um erhöhte Aufmerksamkeit wird gebeten.

Für umfangreiche Leitungsarbeiten ist die Templiner Straße in Höhe Sportplatz halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt.

Der Uferweg zwischen Leipziger Straße und Hermannswerder ist wegen Leitungsarbeiten voll gesperrt. Für Fußgänger und Radfahrer besteht keine Durchgangsmöglichkeit.

Aufgrund von Straßenbauarbeiten ist die Wublitzstraße in Höhe der Golmer Chaussee halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt. Mit Staus ist zu rechnen. Die Kreuzung Bornimer Chaussee/Wublitzstraße zu einem Kreisverkehr umgebaut. Ebenfalls neu hergestellt wird die Eisenbahnbrücke der L902.