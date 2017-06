15.06.2017

von Martin Anton

Polizeibericht für Potsdam : Dreister Diebstahl im Café

von Martin Anton

4 Bild vergößern Die Gesuchten. Foto: Polizei

Zwei Männer haben in einem Café in der Brandenburger Straße einen Gast beklaut. Die Polizei fragt nun: Wer kennt die beiden Männer?

Potsdam - Zwei Männer sollen in einem Potsdamer Café einem Gast eine hohe Summe Bargeld gestohlen haben. Die zwei Unbekannten betraten am Nachmittag des 3. April ein Café in der Brandenburger Straße und setzten sich hinter einen Gast, der seine Jacke auf die Stuhllehne gehängt hatte. Einer der Täter griff unbemerkt in die Jackentasche, holte die Geldbörse heraus und nahm das Bargeld an sich. Danach steckte er das Portemonnaie wieder in die Jackentasche und verschwand mit seinem Kompagnon.

Die Polizei sucht nun die beiden Männer (siehe Fotos). Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (0331) 5508 1224 entgegen.