15.06.2017

von Valerie Barsig

Der weiten Welt ein Stück näher Schüler messen sich

in Fremdsprachen

Eine Freundschaft zerbricht an einem verschwundenen Essay: die Schüler der Klasse 9B des Humboldt-Gymnasiums führen eine Szene aus einem Film auf, den sie selbst geschrieben haben – auf Englisch. Sie sind die Träger des zweiten Preises in der Kategorie „Team“ des Landeswettbewerbs Fremdsprachen. Die Geschichte, die sie erzählen dreht sich um das Dazugehören-Wollen und wahre Freundschaften – wegen ersterem landet der Essay im Papierkorb. Wie die Geschichte ausgeht, bleibt am gestrigen Mittwochvormittag offen.

Ein bisschen unangenehm scheint ihnen der Rummel um ihre Person schon: Einige Schüler treten nervös von einem Bein auf das andere, als sie bei der Preisverleihung im Humboldt-Gymnasium ihre Urkunden bekommen. Trotzdem könnten die 11 Potsdamer Preisträger in der Kategorie „Solo“ und die drei geehrten Teams stolz auf sich sein, betonte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). „Sprachen sind der Weg in fremde Kulturen, die manchmal sogar schon vor der Haustür beginnen“, sagte er am Mittwoch. Die Schüler haben sich in Grammatik und Diskutieren auf Englisch, Französisch, Spanisch und sogar Polnisch gemessen. Die Teams haben kreative Beiträge wie Filme oder Theaterstücke eingebracht. Die Sieger des Solo-Wettbewerbs dürfen ihr Können beim Sprachenturnier in Dresden Ende Juni dann noch einmal im Vergleich mit allen Bundessiegern messen, die Team-Sieger fahren zum Sprachenturnier nach Bad Wildbad im Schwarzwald.

Insgesamt haben aus Brandenburg in diesem Jahr 334 Schüler in den Kategorien „Solo“ für die Jahrgangsstufen 8 bis 10 und „Solo Plus“ ab der 10. Klasse an dem Wettbewerb teilgenommen und 63 Teams aus den Stufen 6 bis 10. Das seien etwa ein Drittel mehr Schüler als im vergangenen Jahr, hieß es von der Landesbeauftragten des Wettbewerbs, Silke Fandrich. Aus Potsdam wurden Schüler vom Humboldt-, Einstein-, und Helmholtz-Gymnasium, sowie vom Evangelischen Gymnasium Hermannswerder ausgezeichnet. Valerie Barsig