14.06.2017

von PNN Drucken

Polizeibericht für Potsdam : Leicht bekleideter Mann ruft verfassungswidrige Parolen

von PNN

Bild vergößern Foto: dpa

Ein alkoholisierter und leicht bekleideter 31-Jähriger rief verfassungsfeindliche Parolen in Potsdams Innenstadt und ging zum Polizeirevier. Außerdem löste ein Brandgeruch aus einer Wohnung einen Feuerwehr-Einsatz aus.

Verfassungswidrige Parolen gerufen

Innenstadt - Wegen des Rufens von verfassungswidrigen Parolen ist am Montagabend ein Mann von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Der alkoholisierte und leicht bekleidete 31-Jährige ging offenbar selbst zum Polizeirevier. Zuvor hatte die Polizei bereits einen Anruf erhalten, dass er barfuß und mit nacktem Oberkörper auf der Fahrbahn der Breiten Straße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war. Nur wenige Minuten später erschien der Mann auf dem Revier, wo er sich ebenfalls aggressiv verhielt. Bereits vorher am Abend hatte es in seinem Haus einen Einsatz gegeben, weil er seine Nachbarn beleidigt haben soll. Zu diesem Zeitpunkt war der 31-Jährige aber bereits nicht mehr im Haus. An seiner Wohnungstür entdecken die Beamten einen Zettel mit verfassungswidrigem Inhalt. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Brandgeruch löst Einsatz aus

Brandenburger Vorstadt - Wegen Brandgeruchs aus einer Wohnung mussten Polizei und Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag in die Geschwister-Scholl- Straße ausrücken. Ein Topf mit Milch auf dem Herd einer Wohnung hatte angefangen zu qualmen, die zwei Bewohner blieben aber unverletzt.

Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Bornstedt - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine Pedelec-Fahrerin am Montag leicht verletzt worden. Die 50-Jährige war morgens auf der Potsdamer Straße Richtung Pappelallee auf dem Radweg auf der linken Straßenseite unterwegs. Als sie die Parkplatzausfahrt eines Einkaufscenters passierte, fuhr ein Auto gegen die Radlerin. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Eine ärztliche Versorgung vor Ort lehnte sie ab. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.