WOCHENENDTIPPS

Irisches, Ländliches, lecker Brennnesseln und ein ungewöhnliches Quartett

Rock im Baggerland. Im Besucherbergwerk F60 Lichterfeld wird am Wochenende gerockt. Freitag und Samstag findet das European Celtic Music Festival statt. Internationale Bands aus Schottland, Irland und Holland und deutsche Künstler treten mit traditioneller irischer Musik auf, zeigen und spielen typische „Jigs and Reels“, derbe Kneipenlieder, Celtic Rock, große Balladen und furiose Tänze. Vor der Musik kann man den stillgelegten Tagebau besuchen, geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr, Samstag bis 22 Uhr, es werden verschiedene Führungen angeboten. Das Festival-Tagesticket kostet 25 Euro, für zwei Tage 45 Euro, es gibt Ermäßigungen und Abendkassenzuschlag. Wer im Zelt übernachten will, zahlt 5 Euro für Zelt und Pkw. Anfahrt: Bergheider Straße 4, 03238 Lichterfeld. Mehr Infos unter www.f60.de.

Lob des Gärtners. Zum Tag des Gartens am Sonntag bietet das Belvedere auf dem Pfingstberg um 14 Uhr eine kostenlose Führung durch die Gartenanlagen an, bitte anmelden unter Tel.: (0331) 200 68 41. Von 14 bis 16 Uhr findet zudem eine Gartensprechstunde mit Werner Eichhorst, pensionierter Gärtnermeister und ehemaliger Vorsitzender der Kleingartensparte Am Pomonatempel, statt. Dazu gibt es Musik vom Potsdamer Flötett, ab 15 Uhr spielen fünf Blockflötistinnen auf. Bereits am Freitagabend findet die Juni-Mondnacht statt, von 18 bis 23 Uhr kann man vom Schloss aus den Mondaufgang beobachten, Fledermäuse und Romantik inklusive.

Siegesfeier. Als sich die reformatorischen Hussiten im Frühsommer 1432 auf ihrem Feldzug auch gegen die Mark Brandenburg wandten, kamen sie an Bernau vorbei. Bernau aber wollte nicht reformiert werden und aus der geplanten Eroberung wurde nichts, die Stadt hielt den aufgebrachten Eroberern Stand – Grund für das jährliche Hussitenfest. Das wird auch diesen Freitag bis Sonntag gefeiert, mit Konzerten, Markt und vielerlei historischen und kulturellen Vorführungen und einem prächtigen Festumzug mit mehr als 1600 Akteuren. Mehr Info auf www.bernau-bei-berlin.de.

Raus aufs Land. Wer vor lauter Stadt vergessen hat, wie eine Kuh aussieht, kann sein Wissen übers Landleben und die Landwirtschaft bei der Brandenburger Landpartie auffrischen. Samstag und Sonntag kann man Höfe und Betriebe besuchen, es finden Führungen und Vorführungen statt, es darf mitgemacht und probiert werden. In Potsdam/Fahrland, Gellertstraße 3, lädt Bauer Ruden ein, es geht bei Führungen raus aufs Feld, alternativ mit der Kutsche übers Land. Alle Teilnehmer sind unter www.brandenburger-landpartie.de gelistet.

Schöner Tag im Park. Der Sonntag im Volkspark bietet für jeden was: Um 10 Uhr öffnet der Kindertrödelmarkt am Wasserspielplatz und am Sportwall findet das Fußballtraining „Kids am Ball“ statt. Ab 14 Uhr kann man beim Bücherpicknick neue Kinder- und Jugendbücher entdecken und die Autoren treffen. Es gibt ein Lesewohnzimmer und eine Börse für Kinderbücher. Wer lieber in dem Wald geht: Da sind ab 14 Uhr „die Räuber“, beim Thema „Fette Beute machen“ werden aus Brennnesseln leckere Chips hergestellt. Um 15 Uhr beginnt ein Slackline-Starterkurs.

Wein, Kunst und Musik. Weinfeste kann man das ganze Jahr über feiern, am Wochenende zum Beispiel im Berliner Britzer Garten, Eingang: Sangerhauser Weg. Geöffnet ist Freitag bis Sonntag von 12 bis 21 Uhr, der Parkeintritt beträgt 2 Euro. Winzer aus den Weinanbaugebieten Deutschlands sowie Frankreich, Italien, Spanien und Ungarn sind zu Gast und bitten zur Verkostung, dazu gibt es eine kleine Kunstausstellung und Musik. Mehr Infos im Internet auf www.weinfeste-berlin.de, Infotelefon: (030) 65 76 35 60.

Nicht nur für Eheleute. „Wer die Einsamkeit fürchtet, sollte nicht heiraten“, soll der russische Dichter Anton Tschechow gesagt haben. Am Sonntag um 16 Uhr wird aus Tschechows Werk Unterhaltsames und Nachdenkliches zum Thema „Eheglück und andere Katastrophen“ vorgelesen, im Obst- und Blumengarten von Anne und Lutz Andres in der Russischen Kolonie 12, bei Regen in der Urania Potsdam, Gutenbergstraße 71/72.

Sonntagsmusik. Wie klingen vier Tubas auf einmal? In der Dorfkirche Kremmen ist das am Sonntag um 17 Uhr beim Auftritt eines Tuba-Quartetts zu erleben – ein Konzert im Rahmen des Brandenburger Dorfkirchensommers. Nicht ganz so weit weg ist es bis Kleinbeeren, um 17 Uhr wird in der Kirche Barockes und Modernes auf Theorbe, Gitarre und Traversflöte gespielt. In der Dorfkirche Kleinmachnow treten um 16 Uhr Solisten und Ensembles der Kreismusikschule auf und in der Dorfkirche Satzkorn spielt das Ensemble Kaiopolis „Alles nur geklaut“ – Musik von Bach bis zu den Beatles. spy