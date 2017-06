08.06.2017

von Henri Kramer Drucken

Einkaufen in Potsdam : Neue Sonntagsöffnungen geplant

von Henri Kramer

Bild vergößern Shopping. Das Rathaus will die verkaufsoffenen Sonntage absichern. Foto: Henning Kaiser/dpa

Potsdam will neue verkaufsoffene Sonntage beschließen. Damit will sich die Stadt gegen eine Klage der Gewerksschaft Verdi wappnen.

Potsdam - Angesichts der rechtlichen Auseinandersetzungen mit der Gewerkschaft Verdi zu den Sonntagsöffnungen will das Rathaus den Stadtverordneten noch Anfang Juli neue Termine vorlegen und diese kurzfristig beschließen lassen. Das teilte Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) am Mittwoch mit. Dies geschehe „zur Sicherheit“ – auch mit Blick auf den verkaufsoffenen Sonntag zum Stadtwerkefest am 9. Juli.

Diese könnte dann selbst bei einer Niederlage der Stadt vor Gericht mit der geplanten neuen Verordnung noch gehalten werden. Ein Gerichtsurteil in der Frage wird im Juni erwartet. Verdi argumentiert, dass die von der Stadt vorgeschlagenen Anlässe für verkaufsoffene Sonntage nicht ausreichen.