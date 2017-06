07.06.2017

Potsdamer Innenstadt : Berggruen verkauft Post und Brache

Bild vergößern Bald wohnlicher? Neben der Hauptpost soll unter anderem ein Hotel entstehen. F.: A. Klaer

Der Unternehmer Nicolas Berggruen verkauft das Grundstück der denkmalgeschützten Hauptpost und die danebenliegende Brachfläche. Der neue Investor plant dort einen Neubau mit Hotel, Wohnungen und Einzelhandel.

Potsdam - Das Grundstück der denkmalgeschützten Hauptpost und des ehemaligen Fernmeldeamtes hat den Besitzer gewechselt. Wie die Münchner Grund Immobilien Bauträger GmbH am Dienstag mitteilte, habe sie das Gebäude und die danebenliegende Brachfläche von dem deutsch-amerikanischen Immobilienunternehmer Nicolas Berggruen gekauft. Die Neubaupläne auf der Freifläche für ein Hotel, Wohnungen und Einzelhandel sollen fortgesetzt werden. „Der Baubeginn ist für das zweite Quartal 2018 geplant“, teilte der Käufer mit.

Hinter dem Erwerber steht die UBM Development AG – ein börsennotierter und international tätiger Immobilienentwickler mit Sitz in Wien. Die deutsche Tochtergesellschaft betreut mehrere große Neubauprojekte für Büro-, Wohn- und Hotelimmobilien mit Schwerpunkten in München und Berlin. Derzeit errichtet es beispielsweise in Berlin das neue Hauptquartier des Online-Händlers Zalando sowie ein Hotel für die Kette Holiday Inn Express in der Klosterstraße in Berlin-Mitte.

"Neubau könnte gemischt genutzt werden"

Auf dem angrenzenden Neubaufeld neben der Hauptpost soll künftig ein Gebäude mit fünf Voll-, sowie einem Staffelgeschoss entstehen. Die Bruttogeschossfläche soll knapp 14 600 Quadratmeter betragen. „Der Neubau könnte gemischt genutzt werden – als Hotel, für Wohnungen, Mikroappartements oder Einzelhandel“, teilte die Münchner Grund Immobilien mit. Für das Untergeschoss seien Tiefgaragenstellplätze vorgesehen. Planungen und Abstimmungen mit Behörden zum späteren Nutzungskonzept liefen derzeit, hieß es. „Der attraktive Standort in der Landeshauptstadt Potsdam, verbunden mit guten wirtschaftlichen Indikatoren, spricht für unsere Investitionsentscheidung“, sagte Christian Berger, Geschäftsführer der Münchner Grund Immobilien Bauträger GmbH.

Erste Pläne für ein Hotel an der Stelle waren bereits Thema im Gestaltungsrat. Baurechtlich wäre ein Hotel dort möglich, da der gültige Bebauungsplan ein sogenanntes Mischgebiet ausweist. Die Nutzung als Wohnraum ist demnach nicht zwingend vorgeschrieben. Die Stadtverwaltung hatte die Hotelpläne bereits Anfang des Jahres begrüßt. Berggruen hatte das 3600 Quadratmeter große Grundstück bereits 2006 von der Deutschen Post gekauft – diese hatte dort zuvor das DDR-Fernmeldeamt abreißen lassen. Zur gleichen Zeit übernahm Berggruen das Post-Gebäude selbst am Platz der Einheit und sanierte es anschließend.