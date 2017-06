06.06.2017

Potsdamer Innenstadt : Leitung wird nach Rohrbruch repariert

Die Straße Am Bassin ist nach dem Rohrbruch vom Freitag gesperrt.

Ein großes Loch klafft in der Fahrbahn: Nach dem Wasserrohrbruch am Freitag am Bassinplatz ist die Straße gesperrt. Die Arbeiten haben begonnen.

Potsdam - Nach dem Bruch einer Trinkwasserhauptleitung in der Straße Am Bassin haben am Samstag weitere Reparaturarbeiten stattgefunden. Zu sehen waren mehrere Mitarbeiter einer Baufirma, die die Leitung der kommunalen Stadtwerke wieder instand setzen sollten. Wie berichtet war der Rohrbruch am Freitagmittag gemeldet worden, in der Folge hatte es Einschränkungen bei der Trinkwasserversorgung gegeben.

Die Straße selbst bleibt nach der Havarie voraussichtlich noch knapp zwei Wochen gesperrt, sie wurde auf rund 100 Metern beschädigt und sackte teilweise ab. Damit kommen auch keine Touristenbusse auf den dortigen Großparkplatz, die langen Gefährte parkten das Wochenende über entlang der Charlottenstraße. Die Schadensursache ist bisher unklar.