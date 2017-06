06.06.2017

von PNN Drucken

Potsdam Agenda : Was diese Woche ansteht

von PNN

Die Linke-Fraktion möchte sich dafür einsetzen, dass die Zeppelinstraße nur drei statt sechs Monate testweise eingeeengt wird. Was in dieser Woche außerdem noch wichtig wird.

Ausstellung zum Bürgerhaushalt

Vertreter der Stadtverwaltung eröffnen am heutigen Dienstag um 15 Uhr eine Ausstellung mit allen zum Bürgerhaushalt 2018/2019 eingereichten Vorschlägen. Ort ist das Foyer im Bildungsforum in der Straße Am Kanal.

Stadtverordnete tagen

Die Potsdamer Stadtverordnetenversammlung tagt am Mittwoch ab 15 Uhr im Plenarsaal des Rathauses in der Friedrich-Ebert-Straße. Die Tagesordnung umfasst mehr als 100 Punkte. Ein Thema: Die Fraktion Die Linke will den Feldversuch mit Einengung der Zeppelinstraße auf drei Monate begrenzen.

Grundsteinlegung Tiroler Damm

Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) nimmt am Donnerstag ab 11 Uhr den ersten Spatenstich vor – für einen geförderten Wohnungsbau des städtischen Wohnungsunternehmens Pro Potsdam am Tiroler Damm 16.

Verleihung Klimapreis 2017

Der Potsdamer Klimapreis wird am Donnerstag ab 17 Uhr verliehen. Ort ist das Waschhaus in der Schiffbauergasse.

Seniorenwoche im Stern-Center

Zum traditionellen Seniorentag lädt das Stern-Center gemeinsam mit dem Potsdamer Seniorenbeirat am Freitag ein. Die Eröffnung erfolgt um 10 Uhr. An insgesamt 48 Ständen gibt es diverse Angebote für Senioren.