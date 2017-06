Polizeibericht für Potsdam : Schwerer Unfall auf der Autobahn

Bei einem Unfall auf der Autobahn 10 zwischen den Auffahrten Potsdam-Nord und Spandau ist eine 19-jährige Havelländerin am Samstag schwer verletzt worden. Sie hatte kurz vor 15 Uhr die Kontrolle über ihren Ford verloren und blieb im Unterholz direkt rechts neben der Fahrbahn stecken. Bei den Bergungsarbeiten musste die Autobahn teilweise voll gesperrt werden, ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Unfall im Stern-Center

Drewitz - Auf dem Parkplatz des Stern-Centers hat ein Autofahrer am Samstagnachmittag eine 72-Jährige beim Rückwärtsfahren übersehen. Durch den Zusammenstoß stürzte sie und verletzte sich am Kopf. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 39-jährigen Fahrer wird nun ermittelt.

Schlägerei in einer Kneipe

Innenstadt - Bei einer Schlägerei in einer Kneipe in der Breiten Straße sind ein Mann und eine Frau in der Nacht zum Samstag leicht verletzt worden. Zunächst waren gegen 3 Uhr zwei Männer in Streit geraten. In der Folge schlug ein 32-Jähriger einem gleichaltrigen Gast ins Gesicht. Als die 27-jährige Freundin des eifersüchtigen Angreifers dazwischen gehen und schlichten wollte, wurde sie ebenfalls leicht verletzt.

Tramhaltestelle demoliert

Innenstadt - Dank eines Zeugenhinweises hat die Polizei drei Randalierer erwischt, die in der Nacht zum Sonntag die Scheibe der Straßenbahnhaltestelle Alter Markt eintraten. Die Männer – zwei waren 26 Jahre alt, einer erst 18 – wurden vor Ort gestellt. Zumindest der 18-Jährige wurde auch in Gewahrsam genommen, weil er betrunken war. Gegen die Männer wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Pfingstwochenende hat die Polizei mehrere stark betrunkene Radfahrer erwischt. Bereits am Freitagabend wurde in der Friedrich-Engels-Straße ein 57-jähriger Radfahrer mit 1,67 Promille festgestellt. Ein 27-jähriger Radfahrer unter 2,22 Promille Alkoholeinfluss wurde am Samstagmorgen in der Rudolf-Breitscheid-Straße angetroffen. Auf der Langen Brücke pustete am Samstagabend ein weiterer Radfahrer ebenfalls auf 2,22 Promille. Alle mussten eine Blutprobe abgeben. In der Zeppelinstraße erwischten Zivilpolizisten zudem noch am Freitagabend zwei 18- und 19-Jährige, die gerade Drogen konsumieren wollten. PNN