HINTERGRUND

Als begleitende Maßnahme zum Modellversuch in der Zeppelinstraße im Juli ist der Park&Ride-Parkplatz am Bahnhof Pirschheide verbessert worden. Wie die Stadt mitteilte, wurden die Parkflächen neu markiert. Außerdem gibt es mehr Fahrradständer, zudem wurden die Beleuchtung, der Gehweg und die Straßenquerung vom Parkplatz zur Straßenbahnhaltestelle erneuert. Insgesamt stünden 157 Plätze und vier Behindertenplätze zur Verfügung – die Nutzung bleibe kostenfrei.

Die seit Juli 2016 bestehende separate Busspur ab dem Ortseingang Potsdam bis zur Forststraße kann in Teilen als Zufahrt zum P&R-Parkplatz genutzt werden. Von dem Parkplatz gibt es eine direkte Straßenbahnanbindung in die Innenstadt. Die Bahnen verkehren im Berufsverkehr im Zehn-Minuten-Takt. Pendler können dort außerdem in die Regionalbahnen RB 23 und später auch RB 21 und RB 22 umsteigen.

Bis zum Start des Modellversuchs wird es entlang der Zeppelinstraße weitere Verbesserungen geben, kündigte die Stadt an. So werden die Fahrradparkplätze am Bahnhof Charlottenhof um 166 Abstellplätze erweitert, davon 70 überdacht. Ergänzt wird zusätzlich ein Blindenleitsystem von der Straßenbahnhaltestelle bis zum Bahnhofsgebäude und zu den Aufzügen. vab