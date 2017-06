03.06.2017

von Sandra Calvez Drucken

Land unter am Bassinplatz

von Sandra Calvez

3 Bild vergößern Geflutet. In der Straße am Bassin ist es am Freitag zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Die Fahrbahn wurde durch die Wassermassen auf 100 Metern Länge zerstört, ein Auto versank halb im Boden. Tausende Haushalte waren ohne Wasser, auch das Bergmann-Klinikum war betroffen. Die Reparaturarbeiten dauern voraussichtlich zwei Wochen. Fotos: Andreas Klaer

Wasserrohrbruch in der Innenstadt: Tausende Haushalte waren ohne Wasser, an der Straße am Bassin entstanden schwere Schäden

Innenstadt - Die Straße hat sich zu einem Hügel gewölbt, oben bricht der Asphalt. Wie eine Insel wird er umspült von braunem Wasser und schlickigem Sand. Ein grünes Auto ist abgesackt, versunken in einem gefluteten Loch im Boden. Dieses Bild bot sich am Freitagmittag vor der Kirche St. Peter und Paul. Ein Wasserrohrbruch am Bassinplatz sorgte für Überschwemmungen in weiten Teilen der Straße Am Bassin. Tausende Haushalte waren vorübergehend ohne Wasser.

Der Schaden war gegen 12.25 Uhr gemeldet worden, wie die Stadtwerke mitteilten. „Ich saß hier mit meiner Freundin im Café und plötzlich floß Wasser aus der Straße“, berichtet Augenzeugin Laura Haeßler. „Nach ein paar Minuten ist die Straße aufgebrochen, dann wurde der See immer größer.“ Patrick Berger, der das Café Buena Vida Coffee Club direkt nebenan betreibt, beobachtete die Szene, als er gerade sein Motorrad holen wollte: „Da war plötzlich ein Riesenriss in der Straße und daraus sprudelte eine Menge Wasser. Ich habe dann nur noch an mein Motorrad, mein Auto und mein Café gedacht.“ Er konnte sein Auto noch rechtzeitig umparken. Weniger Glück hatte Daniel di Primio. „Ich war einkaufen, als ich zurückkam, stand mein Auto im Wasser“, erzählt der Potsdamer. Dann konnte er nur noch hilflos zuschauen, wie sein Wagen sich langsam zur Seite neigte und die eine Hälfte immer tiefer im Wasser versank. Wie groß der entstandene Schaden ist, konnte seine Werkstatt, in die das Auto nach dem Abtransport gebracht wurde, gestern noch nicht einschätzen.

„Es ist eine Hauptleitung betroffen – mit größeren Auswirkungen für Teile der Stadt“, sagte Stadtwerke-Sprecher Stefan Klotz den PNN. Es handle sich um ein Rohr mit 40 Zentimeter Durchmesser. Die Auswirkungen des Rohrbruchs konnten viele Potsdamer direkt spüren, wenn sie den Wasserhahn andrehten: Fast zwei Stunden lang gab es in Teilen der Stadt kein Leitungswasser mehr. Mehrere Betreiber von anliegenden Cafés berichteten von Wasserausfall oder zumindest stark reduziertem Wasserdruck. Die Feuerwehr erklärte, Teile der Innenstadt und von Zentrum-Ost seien betroffen. Auch PNN-Leser aus Eiche, Potsdam-West, Fahrland und dem Bornstedter Feld meldeten, dass sie kein Wasser mehr hatten.

Betroffen war auch das städtische Klinikum „Ernst von Bergmann“. Etwa 90 Minuten lang gab es dort kein Trinkwasser, wie Klinikumsprecherin Damaris Hunsmann den PNN sagte. Einschränkungen in der medizinischen Versorgung habe es aber nicht gegeben. Denn die sensiblen Bereiche wie Operationssäle, Notaufnahme und Intensivstation arbeiteten ohnehin unabhängig von der Trinkwasserversorgung, unter anderem mit destilliertem Wasser oder Wasser aus einem speziellen Zwischenspeicherbecken. Die Mitarbeiter im regulären Stationsbetrieb seien entsprechend sensibilisiert worden, so dass etwa Spülmaschinen nicht benutzt wurden.

Der Grund für den Wasserausfall: Nach dem Rohrbruch wurde der Trinkwasserhochbehälter Kirchberg durch eine Notschaltung abgeschaltet, wie ein Stadtwerkesprecher erklärte. Auch der Betrieb des Wasserwerks Nedlitz wurde zeitweilig unterbrochen.

Um 14.30 Uhr war die Wasserversorgung im gesamten Stadtgebiet nach Angaben der Stadtwerke wieder hergestellt. Zunächst lief das Wasser vielerorts noch bräunlich trübe aus dem Hahn, aber mit normalem Druck. Am Bassinplatz floss das Wasser ab etwa 13.30 Uhr langsam wieder ab. Zurück blieben große Mengen Sand, der die Straße bedeckte.

Was den Schaden an der Hauptwasserleitung verursacht hat, werde derzeit noch untersucht, so der Stadtwerkesprecher. Bereits am Freitagnachmittag haben die Aufräumarbeiten begonnen. Dazu wurde die Straße Am Bassin gesperrt. Die Autos im betroffenen Gebiet wurden abgeschleppt und auf einen nahegelegenen Parkplatz gebracht. Die Stadtwerke bestätigten, dass die beauftragte Baufirma am Freitag bis in den späten Abend vor Ort tätig sein und auch am heutigen Samstag von 7 Uhr bis 22 Uhr in zwei Schichten arbeiten werde, so dass die Leitung voraussichtlich am heutigen Samstag repariert sein sollte.

Länger wird es dauern, bis die Straße Am Bassin wieder intakt ist. Sie wurde durch die Wassermassen auf einer Länge von rund 100 Metern beschädigt. Nach Angaben der Stadtwerke sind die Keller der anliegenden Häuser nach bisherigem Kenntnisstand nicht betroffen. Die Wiederherstellung der Straßendecke werde voraussichtlich 14 Tage dauern, so der Stadtwerkesprecher. Etwaige Schadenersatzansprüche – beispielsweise seitens der Besitzer der betroffenen Autos – , würden durch die Rechtsabteilung der städtischen Energie und Wasser Potsdam (EWP) geprüft, so der Sprecher weiter. mit cfr/mar/jaha