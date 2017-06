02.06.2017

Potsdam : Wasserleitung gebrochen: Teile Potsdams ohne Wasser

Eine Hauptwasserleitung ist in Potsdams Innenstadt gebrochen. Davon sind auch weite Teile der Stadt betroffen.

Potsdam - Am Freitagmittag ist eine Trinkwasserleitung am Bassinplatz gebrochen. "Es ist eine Hauptleitung betroffen - mit größeren Auswirkungen für Teile der Stadt", sagte Stadtwerke-Sprecher Stefan Klotz. Die Straße Am Bassin vor der Kirche Peter und Paul steht unter Wasser, die Fahrbahn ist rissig und teilweise angehoben. Das Wasser sprudelt heraus und fließt an der Kirche entlang. Die Polizei ist im Einsatz, auch die Stadtwerke sind vor Ort.

Gebrochene Wasserleitung in #Potsdam: Risse in der Straße, Wasser sprudelt heraus. Wohnungen in der Umgebung offenbar ohne Wasser. pic.twitter.com/KkmOhoPEDH — pnn.de (@PNN_de) 2. Juni 2017

An mehreren Orten in Potsdam kommt kein Wasser mehr aus den Leitungen. Wie die Feuerwehr meldet, gibt es kein Wasser mehr in Teilen der Innenstadt und in Zentrum-Ost.

Neben der #Feuerwache1 sind der Stadtteil #ZentrumOst und Teile der #Innenstadt vom Ausfall des Trinkwasser betroffen. @SWP_Potsdam — Feuerwehr Potsdam (@FwPotsdam) 2. Juni 2017

Auch PNN-Leser aus Eiche, Potsdam-West und dem Bornstedter Feld melden, dass sie kein Wasser mehr haben. Der Platz der Einheit ist ebenfalls betroffen. Wie groß das Ausmaß ist, kann Klotz derzeit noch nicht sagen. Auch wie lange die Maßnahmen dauern, ist noch unklar.

Die Straße ist gesperrt.

