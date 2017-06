02.06.2017

von Valerie Barsig

Jugendklub bis 2019?

von Valerie Barsig

Pläne für neues Gebäude nördlich der Esplanade. Ribbeckeck-Sanierung wird doch wieder geprüft

Bornstedter Feld - Nördlich der Esplanade im Bornstedter Feld könnte bis 2019 der lang ersehnte neue Jugendklub im schnell wachsenden Potsdamer Norden entstehen. Jedenfalls wenn es nach Mike Schubert (SPD), Beigeordneter für Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung, geht. Am Donnerstagabend stellte er die Pläne vor dem Jugendhilfeausschuss vor.

Nachdem die Pläne eines neuen Jugendklubs in der Tropenhalle Biosphäre wegen zu hoher Kosten nicht umgesetzt werden können, hatte die Stadt zwei potenzielle neue Flächen für eine Jugendeinrichtung gefunden (PNN berichteten). Eine liegt an der Georg-Hermann-Allee nördlich der Esplanade. Dort müsste der Bebauungsplan nicht extra geändert werden, weshalb die Umsetzung relativ schnell erfolgen könnte, wie es hieß.

Das bedeutet: Bis 2019 könnte zwischen der bestehenden Grundschule in Container-Bauweise und einer geplanten Kita eine Jugendfreizeiteinrichtung entstehen, denn noch befindet sich an dieser Stelle eine Freifläche. Für 512 Quadratmeter Bruttogeschossfläche wäre zwischen den Einrichtungen Platz. 105 Jugendliche könnten so betreut werden. Zur Höhe der Baukosten konnte Mike Schubert gestern noch keine Aussage treffen. Zuständig für Planung und Koordinierung des Baus wäre der kommunale Entwicklungsträger für das Bornstedter Feld. Entstehen solle laut Schubert ein „Band“ aus Grundschule, Jugendklub und Kita an der Georg-Hermann-Allee. Das Vorhaben läge bereits dem Bauamt vor.

Zusätzlich soll am Zeltplatz des Kinder- Zirkus’ Montelino an der Biosphäre ein rund 260 Quadratmeter großer Funktionsbau für Jugendarbeit entstehen. So könnten weitere 35 Jugendliche betreut werden. Ein weiterer möglicher Standort für einen kleineren neuen Jugendklub wäre an der David-Gilly-Straße. Hier werde geprüft, ob neben der bis mindestens 2020 bestehenden Flüchtlingsunterkunft auch ein kleiner Jugendtreff möglich wäre, hieß es weiter.

Ein neuer Jugendklub würde den bisherigen Freizeittreff Ribbeckeck entlasten. Der Klub in der Potsdamer Straße ist bereits seit längerer Zeit arg renovierungsbedürftig. Nach bisherigen Plänen soll eine Sanierung 1,2 Millionen Euro kosten – das war als zu teuer verworfen worden. Nun soll noch einmal geprüft werden, ob das auch preiswerter möglich sein könnte, hieß es. Valerie Barsig