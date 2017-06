01.06.2017

Polizeibericht für Potsdam : Randalierendes Pärchen im Wohngebiet Am Stern

Ein Pärchen randalierte im Wohngebiet Am Stern, warf Bierflaschen nach einem Auto, sorgte für Chaos in einem Supermarkt - und wurde von der Polizei bei einem Ladendiebstahl im Stern-Center gestellt.

Potsdam - Ein randalierendes Pärchen hat im Wohngebiet Am Stern für Aufsehen gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, waren eine 29-jährige Potsdamerin und ihr 33 Jahre alter Begleiter bereits am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr etlichen Anwohnern aufgefallen, die die Polizei verständigten.

Unter anderem versuchten sie ein Auto anzuhalten und warfen Bierflaschen nach diesem. In einem Supermarkt wurden mehrere Kisten und Blumenkübel umgeworfen, hieß es von der Polizei – die von mehreren Passanten alarmiert wurde. Schließlich wurde das Duo im Stern-Center bei einem Ladendiebstahl gestellt, als es gerade Ohrringe wegnehmen wollte. Es kam zu Handgreiflichkeiten mit dem Personal. Polizisten nahmen die beiden schließlich fest. Zusammen mit verständigten Rettungskräften stellten die Beamten fest, dass sich beide in einem psychischen Ausnahmezustand befanden. Aus diesem Grund erfolgte laut Polizei eine stationäre Aufnahme in einer Klinik. Die Ermittlungen dauern an.