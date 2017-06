01.06.2017

Kommentar über Potsdams Bäder : Jetzt ein Freibad für den Norden!

von Henri Kramer

Bild vergößern Potsdam hat ein neues Freizeit- und Sportbad, Babelsberg hat das Strandbad (siehe Foto) - jetzt braucht es nur noch ein Freibad für den Potsdamer Norden, meint Henri Kramer. Foto: A. Klaer

Potsdam bekommt mit dem blu ein neues Sport- und Freizeitbad, allerdings fehlt der Stadt ein Freibad, meint Henri Kramer. Und wünscht es sich für den Potsdamer Norden.

Es ist fertig – und der erste Testlauf für Potsdams neues Bad verlief trotz kleiner Kinderkrankheiten durchaus zufriedenstellend. Allerdings zeigte sich bei sommerlichem Wetter, was die schnell wachsende Stadt Potsdam eigentlich noch benötigt – ein ordentliches Freibad jenseits der beiden Havelbäder, wie es selbst kleinere Kommunen haben. Das blu kann das mit seinem Außenbereich direkt am vielbefahrenen Leipziger Dreieck nicht leisten – zumal auf eine Lösung wie im Marienbad in Brandenburg/Havel verzichtet wurde, wo der Sportbadebereich ein Cabrio-Dach besitzt, das im Sommer schnell geöffnet werden kann.

Umso mehr aber spricht für ein weiteres Freibad, gerade im mit sozialer Infrastruktur noch unterversorgten Potsdamer Norden. Dort gibt es sogar noch potenzielle Flächen nahe der Biosphäre, wie es zuletzt aus dem Baudezernat hieß. Allerdings müsste das Planrecht an dieser Stelle von den Stadtverordneten verändert werden – es wäre also eine langfristigere Angelegenheit für die Kommunalpolitik. Doch lohnenswert wäre so ein Vorhaben allemal.

